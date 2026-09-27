Delcy Rodríguez, salpicada por investigaciones de la Justicia española en red de narcotráfico

La Justicia española mantiene abiertas varias líneas de investigación que conectan a funcionarios venezolanos, empresarios y personas cercanas al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Las pesquisas incluyen negocios de hidrocarburos, transferencias internacionales y un caso de narcotráfico que involucra a dos ciudadanos de origen venezolano. Los detalles de estas investigaciones fueron documentados por El Mundo, The Objective y ABC, a partir de actuaciones de la Audiencia Nacional, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Los chats entre Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama que llevaron a investigar negocios petroleros

Una de las líneas de la investigación se centra en cientos de conversaciones intercambiadas en 2021 entre Delcy Rodríguez y el empresario Víctor de Aldama mediante la aplicación cifrada Threema. De Aldama entregó voluntariamente los mensajes a los tribunales españoles en el marco de su colaboración con la Justicia. Después, el juzgado encargó a la UCO la verificación técnica del material. Entérese: “En Venezuela habrá elecciones”: Delcy Rodríguez promete comicios “en igualdad de condiciones para todos” ante la ONU Entre las conversaciones aparece una propuesta de la empresa Pegaso Energy para la compraventa de fuel oil. El intercambio, fechado en junio de 2021, también contiene referencias a cargamentos de cientos de miles de barriles de crudo venezolano, dificultades logísticas para sacar los productos desde puertos de Venezuela y transferencias hacia cuentas bancarias en Rusia. Los investigadores también buscan establecer si las gestiones realizadas por De Aldama en Sudamérica tienen relación con otros procesos penales abiertos en España.

La Justicia española rastrea transferencias a una empresa vinculada a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España.

Otra de las líneas conduce a Whathefav, una empresa propiedad de las hijas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Los informes de la UDEF registran una transferencia de 20.000 euros recibida en 2020 desde el inversionista venezolano Danilo Alfonso Díazgranados Manglano, quien figura bajo investigación dentro del expediente relacionado con la aerolínea Plus Ultra. Puede leer: ¿Quién pagó el jet privado que llevó a Delcy Rodríguez a EE. UU.? Una empresa colombiana operó el vuelo A ese movimiento se suman otros por 20.993,50 euros procedentes de Agropecuaria Lucena, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez. Por estos movimientos financieros, la Audiencia Nacional citó en calidad de investigadas a las hijas del exmandatario español.

Delcy Rodríguez queda salpicada en expediente por 50 kilos de cocaína en Madrid

La investigación tiene además una vertiente relacionada con el narcotráfico. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fueron detenidos dos ciudadanos venezolanos en un operativo relacionado con una causa que permanece bajo secreto sumarial. Uno de ellos es José Manuel Escorihuela, quien fue ministro consejero de la embajada de Venezuela en Madrid y posteriormente hizo parte del departamento a cargo de Coromoto Godoy. Escorihuela fue interceptado cuando transportaba 50 kilos de cocaína. En el mismo procedimiento fue capturado Kelvin Jesús Matos. Conozca: Venezuela desbloquea portales de noticias tras 10 años de censura digital, ¿cuáles son? El secreto de la investigación impide conocer por ahora el alcance de la estructura que buscan establecer las autoridades españolas. La investigación también coincide con movimientos dentro de la representación diplomática venezolana. En marzo de 2026, Delcy Rodríguez designó a Coromoto Godoy como representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas.

Delcy Rodríguez enfrenta investigaciones en España mientras sigue sin fecha electoral

Estas pesquisas se desarrollan mientras Rodríguez ocupa la presidencia encargada de Venezuela, cargo que asumió el 5 de enero de 2026, dos días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. Maduro permanece bajo proceso penal en un tribunal federal de Nueva York, acusado de narcotráfico. En medio de las preguntas sobre cuándo se realizarán nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, Rodríguez respondió el pasado 2 de septiembre: “yo no fijo fecha”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.