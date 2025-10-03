Demandan a Tesla por la muerte de una joven que no pudo abrir las puertas cuando una Cibertruck se estaba incendiando

La familia de una joven muerta en Estados Unidos en un accidente a bordo de un vehículo Tesla demandó al fabricante de autos, a raíz de un supuesto problema en el cierre de las puertas, informaron el viernes medios del país.

Según la demanda presentada ante un tribunal de California, la estudiante de 19 años quedó atrapada en el habitáculo del auto en llamas tras haber chocado contra un árbol porque las puertas no abrían del interior ni del exterior.

“Su muerte era evitable”, declararon sus padres en un comunicado. Si no hubiese sido tan difícil escapar del Cybertruck en llamas, “estaría viva”, agregó su padre a medios estadounidenses, entre ellos The New York Times.