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¿Qué pasó en Ecuador? Se conocen detalles reservados de las 72 horas en que Petro estuvo en Manta

Según reportes de inteligencia de Ecuador, el mandatario colombiano estuvo en una residencia con alimentos y bebidas que sugerían festejos y salió con mujeres que no hacían parte de la delegación oficial.

  • Durante las 72 horas de estancia, el presidente Gustavo Petro se alojó en la residencia Marina Blue en Manta, Ecuador. Fotos: Colprensa, AFP y medio ecuatoriano Vistazo
    Durante las 72 horas de estancia, el presidente Gustavo Petro se alojó en la residencia Marina Blue en Manta, Ecuador. Fotos: Colprensa, AFP y medio ecuatoriano Vistazo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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En medio de la tensión que ha mantenido el presidente Gustavo Petro con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, se dieron a conocer nuevos detalles de la visita del mandatario colombiano a Manta, la cual fue un misterio, ya que no hacía parte de la agenda que fue divulgada oficialmente.

Este viaje ha sido la piedra en el zapato en la relación bilateral Noboa-Petro, pues el mandatario ecuatoriano ha señalado públicamente que en medio de esa visita, el jefe de Estado colombiano se habría reunido con Adolfo Macías, alias Fito, además de seguidores de Rafael Correa, opositor del actual gobierno del vecino país.

Lea también: Crece la pelea entre Petro y Daniel Noboa, quien lo acusa de tener nexos con narco “Fito”

Sobre estas acusaciones, el presidente de Colombia ha sostenido que solo fue a Manta a actividades personales y a terminar de escribir un libro y que no tiene nada que ver con una reunión con el peligroso narcotraficante. Inclusive, ha mencionado una demanda por calumnia en contra de Noboa.

En medio de su defensa contra los señalamientos de su homólogo ecuatoriano, Petro ha sostenido que inclusive su visita contó con protección oficial del Estado ecuatoriano y hubo seguridad militar permanente, haciendo esto imposible un encuentro irregular.

Respecto a ese viaje, efectivamente, el mandatario colombiano contó con protección militar ecuatoriana; sin embargo, el medio de ese país, Vistazo, ha revelado información adicional que despierta las dudas sobre la visita de Petro a Manta.

Citando reportes de inteligencia, el medio del vecino país aclaró que el político colombiano contó con protección de las Fuerzas Armadas del Ecuador, incluyendo unidades especiales y personal de la Fuerza Aérea, pero solo vigilaban el exterior sin tener acceso al entorno próximo de Petro.

Mujeres, un Jeep y supuestos festejos privados: lo que hizo parte de la visita de Petro a Manta

En las 72 horas que el presidente Gustavo Petro estuvo en Manta, el medio ecuatoriano detalló que el entorno más cercano del presidente era custodiado por agentes colombianos, como suele acostumbrarse.

Al momento de llegar a Manta en el avión presidencial el 24 de mayo del 2025 en horas de la tarde, una caravana de seguridad recorrió 13 kilómetros por la ruta Spondylus hasta llegar a la urbanización Marina Blue, ubicada en el sector de Santa Marianita.

La permanencia en esta residencia estuvo marcada por hermetismo, pues el medio mencionado cita que en el informe de inteligencia se describió que “se observaron constantes movimientos de ingreso y salida de los vehículos pertenecientes a la cápsula de seguridad interna, con vidrios polarizados, impidiendo la identificación de sus ocupantes”.

Los reportes oficiales también cuentan que se registró el ingreso frecuente de un Jeep Jetour que transportaba alimentos y bebidas para supuestos festejos privados, acompañados de música dentro de la vivienda.

En medio de ese transporte de alimentos y bebidas, los reportes identificaron como pieza clave a Wilfrido R.M., quien fue el soporte logístico de la estancia de Petro en Marina Blue.

Wilfrido era quien conducía el Jeep Jetour chino, modelo 2025, y hace parte de una empresa de logística domiciliada en la provincia de Manabí, y su función principal consistió en el traslado de alimentos y bebidas a la residencia durante las 72 horas de la visita.

Al momento de abandonar el lugar, el 26 de mayo de 2025, según citó el medio local a informes de inteligencia, el mandatario colombiano estaba “acompañado por mujeres que no formaban parte de su equipo de seguridad oficial”.

Con el conocimiento de estos detalles, sigue pendiente por esclarecer el motivo por el cual el presidente visitó Manta, pues su viaje a esta zona de Ecuador coincide con el tiempo en el que alias Fito estuvo prófugo de la justicia, además de que, un mes luego de la estancia de Petro, el poderoso narcotraficante fue capturado en esta ciudad.

Siga leyendo: Estos son los nexos del capo ecuatoriano “Fito” con carteles colombianos

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