Es un hecho: SpaceX saldrá a bolsa con la mayor oferta pública de la historia

SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate Elon Musk, confirmó que saldrá a bolsa en la plaza de Nasdaq este viernes, un evento que puede establecer varios récords mundiales, con una demanda que supera por mucho la oferta pese al tamaño gigantesco de la operación.
Según un documento presentado este jueves al regulador bursátil estadounidense SEC, la empresa pondrá a la venta más de 555 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una, lo que la colocará como una de las mayores empresas de Wall Street, con un valor de 1,8 billones de dólares.
En contexto: SpaceX de Musk sale a bolsa a $135 por acción; la mayor oferta de la historia
La oferta pública será la más elevada de la historia, con 75.000 millones de dólares, muy por encima del récord que estableció la petrolera saudita Aramco en su debut por 29.400 millones de dólares en 2019.
Los bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America están a la cabeza de un conglomerado de más de 20 entidades financieras formado para la operación. La empresa cofundada por Musk en 2002 cotizará bajo el símbolo bursátil SPCX. Todas las miradas estarán puestas en cómo absorbe Wall Street la oferta, que podría provocar temblores en los mercados globales.