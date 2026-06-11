Es un hecho: SpaceX saldrá a bolsa con la mayor oferta pública de la historia

SpaceX, la empresa aeroespacial del magnate Elon Musk, confirmó que saldrá a bolsa en la plaza de Nasdaq este viernes, un evento que puede establecer varios récords mundiales, con una demanda que supera por mucho la oferta pese al tamaño gigantesco de la operación. Según un documento presentado este jueves al regulador bursátil estadounidense SEC, la empresa pondrá a la venta más de 555 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una, lo que la colocará como una de las mayores empresas de Wall Street, con un valor de 1,8 billones de dólares. En contexto: SpaceX de Musk sale a bolsa a $135 por acción; la mayor oferta de la historia La oferta pública será la más elevada de la historia, con 75.000 millones de dólares, muy por encima del récord que estableció la petrolera saudita Aramco en su debut por 29.400 millones de dólares en 2019. Los bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America están a la cabeza de un conglomerado de más de 20 entidades financieras formado para la operación. La empresa cofundada por Musk en 2002 cotizará bajo el símbolo bursátil SPCX. Todas las miradas estarán puestas en cómo absorbe Wall Street la oferta, que podría provocar temblores en los mercados globales.

Como es tradición para las empresas de mayor nivel, se espera que en el primer día de cotización sus directivos acudan para hacer sonar la campana en la apertura de la sesión, en este caso en Times Square, sede del Nasdaq. Esta será la mayor apuesta financiera de Musk hasta la fecha, ya que su empresa xAI y la red social X (antes Twitter) también se han incluido en la oferta pública, después de que el multimillonario las integrara en la compañía a principios de este año. A pesar de estas cifras astronómicas, “hay muchas probabilidades de que la cotización de la acción se dispare” el viernes cuando empiece a negociarse, advirtió Jay Ritter, especialista en salidas a bolsa en la Universidad de Florida. “Parece que la demanda de los inversores institucionales es cuatro veces superior al número de títulos que efectivamente se les van a vender”, añadió.

SpaceX está tan confiada que ha decidido, según la cadena CNBC, asignar 30% de las nuevas acciones a inversionistas particulares, una proporción inusual. Muchos de estos pequeños accionistas comparten la visión de Elon Musk, la de un conglomerado polifacético, entre cohetes, inteligencia artificial (IA), chips, internet satelital y red social. Pero es también un grupo cuyo crecimiento se desaceleró el año pasado y que perdió casi 5.000 millones de dólares en 2025 debido en parte a fuertes inversiones en IA. Puede leer: CDT digital desde $100.000: estas son las opciones para invertir con tasas de hasta 13% E.A. Ritter sostuvo que “no hay manera de justificar una valoración semejante. (...) Pero el mercado no haría eso si no creyera, al menos un poco, en las proyecciones optimistas” de SpaceX. Lo que vende Elon Musk a los inversionistas, mucho más que las actividades que ya generan ingresos, como el lanzador Falcon o la red de internet Starlink, es un potencial y unos mercados que aún no existen, como el de los centros de datos en el espacio. Ninguna otra empresa de este tamaño habla de colonizar la Luna o Marte, como se atreve a hacerlo SpaceX. Gurú de las salidas a bolsa, Jay Ritter no recuerda una expectativa similar, salvo con Facebook. “Cientos de millones de personas ya tenían una cuenta de Facebook, así que dio muchísimo de qué hablar”. Un recibimiento favorable en Wall Street el viernes podría impulsar la fortuna de Musk más allá del umbral simbólico del billón de dólares, algo nunca visto. La senadora demócrata Elizabeth Warren instó el miércoles a la SEC -el regulador bursátil estadounidense-, a suspender esta salida a bolsa mientras se hacen las verificaciones necesarias para asegurarse de que los inversores no sean engañados.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El grupo Stop Funding Billionaires (Alto a la financiación de los multimillonarios) organiza una concentración el viernes para denunciar esta recaudación de fondos que, sostiene, dará “más dólares al autoritarismo”, al referirse al apoyo financiero de Musk a Donald Trump. Sin embargo, ni los escépticos ni los críticos de las posturas derechistas de Musk parecen poder empañar un triunfo anunciado. Siga leyendo: El club de los US$2 billones: los aliados de Elon Musk que se volverían multimillonarios con la salida a bolsa de SpaceX

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