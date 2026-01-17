Diosdado Cabello hablaba con funcionarios de EE. UU. meses antes de la captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro por parte de la administración de Donald Trump en Estados Unidos ha desencadenado una serie de movimientos económicos y geopolíticos que incluyen a Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina de Venezuela. Precisamente este viernes, Rodríguez destituyó a Álex Saab de su cargo como ministro de Industria, un poderoso empresario colombiano de ascendencia libanesa y nacionalizado venezolano que ha sido acusado de actuar como testaferro de Maduro. Saab fue investigado por la justicia colombiana por varios delitos, entre ellos lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y fraude, aunque en Colombia fue absuelto en 2024. Entérese: Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab, el barranquillero acusado de ser testaferro de Maduro Sin embargo, lo que realmente quedó en evidencia tras la operación de la madrugada del 3 de enero de 2026 es la posición que ocupa Diosdado Cabello, el ala dura del chavismo, quien no fue capturado junto a Maduro y Cilia Flores. Cabello ya se muestra en su programa Con el Mazo Dando sin público y aparentemente dispuesto a colaborar con lo que él mismo denomina “los yankees”. Este cambio de actitud en Cabello genera sospechas entre los opositores del chavismo, ya que en el pasado Cabello afirmaba que de Venezuela “no saldría ni una gota de petróleo hacia Estados Unidos” al mismo país acaba de concretar su primera venta de crudo venezolano por 500 millones de dólares (unos 430 millones de euros), según informó Europa Press.

Para entender la aparente “blandeza” mostrada por Cabello, Reuters reveló que este influyente funcionario ya mantenía conversaciones secretas con Estados Unidos incluso antes de la caída de Maduro, y que Washington le advirtió que no utilizara los cuerpos de seguridad ni a militantes afines para atacar a la oposición, bajo supervisión estadounidense y como parte de los esfuerzos por evitar una escalada de violencia interna. Cabe recordar que Cabello enfrenta acusaciones formales en Estados Unidos relacionadas con narcotráfico y conspiraciones de narcoterrorismo —incluyendo cargos por conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas de fuego— por los cuales se ha ofrecido una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena. Es por ello que, en el marco de las conversaciones directas y por intermediarios que siguieron a la operación del 3 de enero, se han abordado las sanciones impuestas a este poderoso alfil del chavismo.

Fuentes revelaron a Reuters que Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello no mantienen una buena relación, pese a compartir la misma mesa de negociación y ocupar cargos clave dentro del régimen. Esta situación ha derivado en fuertes tensiones internas, cuyo alcance y control aún no están claros, así como el papel que juega Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, dentro de este pulso de poder.

La vida de Diosdado Cabello