Boda del piloto Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux en Mónaco: fotos y detalles

El piloto de Fórmula 1 y la modelo sellaron su historia de amor en una ceremonia íntima en el Principado en Mónaco. Así fue la boda.

  Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux posan tras su boda en Mónaco, donde recorrieron las calles del Principado en un Ferrari clásico con el Mediterráneo como telón de fondo. FOTO: tomadas de Instagram Alexandra Saint Mleux Lecrerc, /@germanlarkin @gregfinck @side.quest.
    Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux posan tras su boda en Mónaco, donde recorrieron las calles del Principado en un Ferrari clásico con el Mediterráneo como telón de fondo. FOTO: tomadas de Instagram Alexandra Saint Mleux Lecrerc, /@germanlarkin @gregfinck @side.quest.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

Tras tres años de relación y un compromiso anunciado en noviembre, el piloto monegasco Charles Leclerc y la modelo e influencer Alexandra Saint Mleux se casaron este fin de semana en una ceremonia íntima celebrada en Mónaco, tierra natal del deportista. Las imágenes del enlace fueron compartidas por la propia pareja en sus redes sociales.

Lea aquí: Cristiano Ronaldo invierte US$7,5 millones en Herbalife y dispara sus acciones más de 15%

Las primeras fotografías muestran el momento en que Leclerc, de 28 años, coloca el anillo a su ahora esposa y sella la unión con un beso.

Posteriormente, los recién casados recorrieron una de las calles del Principado a bordo de un exclusivo Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, una pieza icónica del automovilismo clásico que simboliza el universo que rodea al piloto de Fórmula 1. Con el mar Mediterráneo como telón de fondo, la pareja posó junto al vehículo en una estampa que combinó elegancia y tradición deportiva

Uno de los protagonistas inesperados de la jornada fue Leo, el dachshund de la pareja, que apareció en varias de las imágenes difundidas. El pequeño perro fue fotografiado sobre la cola del vestido nupcial, en el regazo de la novia e incluso sentado en el emblemático deportivo rojo, aportando un toque cercano a una celebración marcada por el refinamiento.

Conozca: Ingeniero del barrio Belén ahora trabaja con McLaren en Inglaterra

Para la ocasión, Alexandra Saint Mleux lució un vestido de encaje brillante con hombros descubiertos firmado por Paolo Sebastian, acompañado de joyas de Graff, un moño pulido y un ramo de flores blancas.

La boda se celebró a pocos días del inicio de la nueva temporada de Fórmula 1, que arrancará en el Circuito de Albert Park, en Melbourne. Pese a la cercanía del calendario deportivo, Leclerc quiso compartir el momento con sus casi 23 millones de seguidores en Instagram. “Un día que siempre recordaremos. La primera parte ya está terminada y la segunda parte será el año que viene con todas las personas cercanas”, escribió, anticipando una futura celebración con familiares y amigos.

