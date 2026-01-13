x

Diosdado Cabello volvió a la red social X criticando a Petro por decir “barbaridades” sin pruebas

El número dos del chavismo escribió en X, bloqueada por Maduro en 2024, y envió un mensaje sobre la situación actual. Luego criticó al presidente Petro por hablar de un presunto ataque a una fábrica en Venezuela.

    Después de que Nicolás Maduro bloqueara la red social en 2024, Diosdado Cabello reapareció en este espacio con un mensaje para los venezolanos. FOTOS: Getty, X y Presidencia
    El ministro chavista del régimen venezolano, Diosdado Cabello. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello reapareció este martes 13 de enero en la red social X, que está bloqueada desde 2024 en Venezuela por orden del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, como protesta a los cuestionamientos a su reelección ese año.

Le puede interesar: ¿Escudo de papel? Los misiles rusos que fallaron en Venezuela y facilitaron la captura de Nicolás Maduro

Maduro suspendió la plataforma el 9 de agosto de 2024, poco después de ser proclamado vencedor de las presidenciales entre denuncias de fraude. Cabello, ministro venezolano, criticó abiertamente al presidente Gustavo Petro por declaraciones recientes en esta misma red social (X, antes Twitter).

Cabello aseguró este martes que el presidente colombiano siempre sale a decir “barbaridades” sin verificar la información en la que se basa. Esto, al referirse públicamente sobre las causas del incendio ocurrido la madrugada del 24 de diciembre en una fábrica ubicada en el estado Zulia.

El ministro chavista del régimen venezolano, Diosdado Cabello. FOTO: Getty

El ministro sostuvo que la rectificación de Petro llegó tarde y solo después de que se hiciera evidente que manejaba datos inexactos. Esto fue lo que dijo el presidente Petro en X.

“Tememos que (el ELN) mezcla allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo”. Por su parte, el ministro Cabello le respondió lo siguiente al jefe de Estado colombiano.

“El presidente de Colombia, como siempre, sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de prueba, salió a decir unas barbaridades. Tarde piaste pajarito, en pleno ataque contra nuestro país”, sostuvo Cabello en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Frente al tema de la red social X, ministros, parlamentarios e instituciones del gobierno pararon inmediatamente el uso de esta red, que era el primer canal de información del país. Su acceso dentro de Venezuela requiere del uso de VPN, constató la AFP.

Maduro fue detenido el 3 de enero por tropas estadounidenses durante un bombardeo a Caracas y otros tres estados. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, gobierna de forma interina bajo dura presión de Washington.

Lo que escribió Diosdado Cabello en X tras su bloqueo en 2024

Hasta ahora, días después de la captura de Nicolás Maduro, Cabello permanece como ministro del Interior. Es considerado el número dos del chavismo y de sus dirigentes más radicales.

La cuenta de Cabello tiene 2,6 millones de seguidores y desde el bloqueo de X solo republicaba contenido de su programa de televisión o de allegados. Pero hasta ahora Cabello no había escrito ningún mensaje.

“Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país”, escribió sorpresivamente Cabello en X. “Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos”.

Cabello recibió más de 700 comentarios en poco más de dos horas, entre memes que involucraban a Donald Trump, carteles de la recompensa por la captura del ministro y mensajes solidarios con Maduro y su esposa, Cilia Flores, que también fue detenida.

“Eres el siguiente”, “van por ti”, escribieron unos; “venceremos”, “gracias por estar y por nunca rendirte”, entre muchos otros más en la red social.

También le puede interesar: Zulma Guzmán sería extraditada en febrero; así avanza el proceso contra la señalada por envenenamiento con talio en Inglaterra

