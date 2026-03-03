Familia de titíes cabeciblancos creció de 2 a 7 y fue liberada en Urabá

En 2022, un macho infantil de tití cabeciblanco ingresó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación del Área Metropolitana después de ser entregado voluntariamente. Un año después llegó allí una hembra de esta misma especie, quien había sido incautada. Lo que nadie se imaginó era que ambos, a pesar de ser separados de su hábitat natural, iban a “conocerse” y establecer un vínculo, del cual nacieron cuatro crías, lo que produjo que una familia de dos se convirtiera en una de seis, aun faltando otra sorpresa más.

Dado que esto ocurrió mientras permanecían en el centro, todos los individuos fueron incluidos en un proceso de rehabilitación en el que se les realizaron valoraciones médicas, exámenes de laboratorio y análisis genéticos; simultáneamente, se implementaron dietas específicas para los titíes y también múltiples ejercicios para reaprender los comportamientos para vivir en libertad.

Una vez toda la familia de monos cumplió con lo anteriormente descrito, tras más de dos años, fue liberada.

“Esta liberación nos llena de alegría, porque el tití cabeciblanco es una especie endémica colombiana que tenemos que proteger y cuidar. Con esto decirle a la ciudadanía que sigamos cuidando la fauna silvestre, que el hábitat natural de estas especies se debe proteger; además cuidar la biodiversidad en el territorio”, dijo Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.