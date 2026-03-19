Diosdado Cabello y su historia sin fin en el régimen venezolano, ¿qué pasará con él?

Toda transición debería venir acompañada de cambios determinantes. Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, los virajes que ha tenido el régimen venezolano, ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, han sido significativos. No han sido uno ni dos. Desde la destitución de Vladimir Padrino López hasta la captura de Alex Saab, así ha comenzado a reconfigurarse este nuevo mapa del poder político en el vecino país.
Pero no todo está resuelto. Hay un nombre, un rostro, una figura que aún permanece: Diosdado Cabello, quien continúa con una recompensa de 25 millones de dólares por parte de Estados Unidos. ¿Qué viene para el alto alfil?
Tan solo horas después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara cambios importantes en su gabinete —los cuales, en una primera lectura, pueden interpretarse como un gesto de alineación con la administración de Donald Trump—, aún se percibe un obstáculo relevante en sus movimientos: la salida de Diosdado Cabello.
Para la administración de Trump, la cooperación con Rodríguez es clave. De hecho, el mandatario estadounidense destacó en su momento que “desde esa operación (la captura de Maduro), hemos estado trabajando en estrecha colaboración con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que está haciendo un gran trabajo con nosotros”.