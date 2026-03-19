Diosdado Cabello y su historia sin fin en el régimen venezolano, ¿qué pasará con él?

Toda transición debería venir acompañada de cambios determinantes. Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, los virajes que ha tenido el régimen venezolano, ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, han sido significativos. No han sido uno ni dos. Desde la destitución de Vladimir Padrino López hasta la captura de Alex Saab, así ha comenzado a reconfigurarse este nuevo mapa del poder político en el vecino país. Pero no todo está resuelto. Hay un nombre, un rostro, una figura que aún permanece: Diosdado Cabello, quien continúa con una recompensa de 25 millones de dólares por parte de Estados Unidos. ¿Qué viene para el alto alfil? Tan solo horas después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara cambios importantes en su gabinete —los cuales, en una primera lectura, pueden interpretarse como un gesto de alineación con la administración de Donald Trump—, aún se percibe un obstáculo relevante en sus movimientos: la salida de Diosdado Cabello. Para la administración de Trump, la cooperación con Rodríguez es clave. De hecho, el mandatario estadounidense destacó en su momento que “desde esa operación (la captura de Maduro), hemos estado trabajando en estrecha colaboración con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que está haciendo un gran trabajo con nosotros”.

La recompensa de 25 millones de dólares

Estados Unidos designó en enero de 2025 a Diosdado Cabello —el poderoso ministro del Interior— y le fijó una recompensa de 25 millones de dólares tras señalarlo como uno de los miembros del cartel de los Soles. Cabello, quien desde los años 90, con la llegada al poder de Hugo Chávez, ha sido uno de los dirigentes más leales del chavismo en Venezuela y cuenta con una trayectoria extensa y una figura de gran poder. Ha sido presidente de la Asamblea Nacional en distintos periodos y actualmente se desempeña como ministro del Interior. Fuentes aseguran que es uno de los artífices de la violencia política atribuida al régimen y de los engranajes represivos que se han desplegado en medio de las manifestaciones en su contra. Su poder no es fortuito. Lo ha construido en los 27 años que lleva la dictadura en Miraflores.

Para Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la incertidumbre sobre lo que pasará con Diosdado sigue siendo importante. Si bien la estructura de poder en Venezuela atraviesa un periodo de reacomodos profundos y purgas internas, también estos movimientos no son del todo determinantes y todavía queda el ambiente de zozobra sobre el futuro del régimen. Según el experto, el destino de los líderes del chavismo tras el último fraude electoral depende enteramente de su peso político y su lealtad. No todos los líderes que han sido apartados por la presidenta interina corren con la misma suerte. Por ejemplo, el caso de Álex Saab y Tarek William Saab ilustra esta disparidad en el trato según de quién se trate. “Alex Saab ha sido retirado del Ministerio de Comercio y ha perdido capacidad política. Tarek William Saab fue retirado de la Fiscalía, pero se le han dado cargos decorativos y se mantiene cerca del eje de poder”, señaló el analista.

Los tres pilares de Diosdado Cabello