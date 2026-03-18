Así han salido del poder las fichas del chavismo tras la captura de Maduro por Trump

Cuando Delcy Rodríguez fue nombrada como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el mensaje del mandatario estadounidense, Donald Trump, fue claro: se mantendría al margen mientras percibiera disposición de colaborar con Estados Unidos y permitieran los tratados políticos y económicos. Rodríguez respondió que así sería.
“Desde esa operación, hemos estado trabajando en estrecha colaboración con la nueva presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, que está haciendo un gran trabajo con nosotros”, informó Trump en su momento. Aunque hubo dudas al respecto debido a que Rodríguez seguía defendiendo a Maduro y condenando su captura, la colaboración entre ambas naciones ha visto frutos.
Casi tres meses después, cuatro fichas clave del chavismo han sido retiradas de sus cargos o movidas a puestos con menor incidencia política. Entre ellos, Vladimir Padrino López; Daniella Cabello; Alex Saab y Tarek William Saab.