Así han salido del poder las fichas del chavismo tras la captura de Maduro por Trump

Cuando Delcy Rodríguez fue nombrada como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el mensaje del mandatario estadounidense, Donald Trump, fue claro: se mantendría al margen mientras percibiera disposición de colaborar con Estados Unidos y permitieran los tratados políticos y económicos. Rodríguez respondió que así sería. “Desde esa operación, hemos estado trabajando en estrecha colaboración con la nueva presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, que está haciendo un gran trabajo con nosotros”, informó Trump en su momento. Aunque hubo dudas al respecto debido a que Rodríguez seguía defendiendo a Maduro y condenando su captura, la colaboración entre ambas naciones ha visto frutos. Casi tres meses después, cuatro fichas clave del chavismo han sido retiradas de sus cargos o movidas a puestos con menor incidencia política. Entre ellos, Vladimir Padrino López; Daniella Cabello; Alex Saab y Tarek William Saab.

Vladimir Padrino López: destituido de las Fuerzas Armadas

Vladimir Padrino fue en Venezuela, durante más de una década, el director de uno de los poderes más fuertes de cualquier nación: las fuerzas armadas, que tuvo al mando desde 2014 hasta este 18 de marzo de 2026. Fueron las tropas que lideró las encargadas de cuidar y respaldar al dictador Nicolás Maduro hasta que fue capturado el primer fin de semana de enero. Antes de eso, juró en varias ocasiones “lealtad absoluta” al régimen, y aseguró que quienes llamaban a la rebeldía a las fuerzas armadas querían “romper la unidad”. Tras su captura, fueron esas mismas tropas dirigidas por Padrino las que respaldaron la presidencia interina de Rodríguez, quien, al final, lo destituyó, agradeciéndole por “su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”. Le puede interesar: Colombia pidió apoyo a EE. UU. para capturar a tres criminales de “alto valor”: ¿extraditaría a Chiquito Malo, Pablito e Iván Mordisco? El exministro de Defensa inició su carrera en los 80, destacando en la academia militar, pero no fue protagonista del intento de golpe de 1992. Es por eso que su ascenso al poder es visto por algunos como un fenómeno técnico y no político. Y es que, con el tiempo, destacó por tres cosas: disciplina, buen rendimiento y carácter institucional. El gran salto hacia el Ministerio (dado en 2014) fue precedido por su nombramiento como jefe del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) en 2013.

Daniella Cabello: relegada al Ministerio de Turismo

Daniella Cabello no llegó al chavismo únicamente por su linaje familiar. La hija de Diosdado Cabello jugó un papel determinante en labores activistas de la ideología durante años, destacándose en actividades políticas y culturales en entornos juveniles que acercaron a más personas al Gobierno del difunto Hugo Chávez y del convicto líder Nicolás Maduro. En septiembre de 2024, fue designada por Maduro como líder de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela a cambio de CENCOEX. En noviembre de ese mismo año, Cabello fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto a otros 20 funcionarios cercanos a Maduro. Además de eso, figuró como una de las más buscadas por la potencia estadounidense, que ofreció hasta 25 millones de dólares por ella. En otras noticias: Así opera el cartel de los Soles que al parecer dirige Nicolás Maduro, la causa de la militarización extranjera del mar Caribe ¿Las razones? Las autoridades estadounidenses aseguraron que Cabello habría participado en la legitimación de los resultados electorales de ese año, que fueron calificados como un fraude. Tras tantas polémicas y el ascenso de Delcy, ocurrió un movimiento político que fue tomado como retaliación hacia la estructura de poder chavista y contentillo hacia las peticiones estadounidenses. El dos de febrero, un mes después de la captura de Maduro, Rodríguez nombró a Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo. Desde su cuenta oficial en redes sociales, Rodríguez destacó que la decisión respondía a la necesidad de fortalecer y promover el desarrollo del sector turístico en el país. “He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, afirmó la mandataria encargada.

Alex Saab: destituido y capturado

El empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, señalado de ser uno de los presuntos testaferros estrellas del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por las autoridades en febrero de 2024. Antes de eso, Saab logró construir una vida llena de lujos y excentricidades, de las cuales él y su familia pudieron disfrutar sin restricciones. En su momento, diferentes autoridades hicieron un rastreo de propiedades y las más reconocidas son las que se encuentran en Colombia. Entre estas están una motocicleta Harley Davidson, dos propiedades en Cartagena y Barranquilla y tres sociedades que la Fiscalía llamaba “de papel”. Lea también: Estos son los últimos presos políticos en Venezuela excarcelados por ley de amnistía Mientras disfrutó de sus beneficios, Saab también jugaba papeles clave dentro del gobierno. A finales de 2024, Maduro nombró a Saab como ministro para la Industria y Producción Nacional. Luego, Delcy Rodríguez lo destituyó del cargo el 16 de enero, luego de fusionar esa cartera con el Ministerio de Comercio Nacional. También impidió el envío de un buque petrolero ordenado por él, en medio de las presiones del gobierno norteamericano. Ahora, enfrenta cargos por presunto lavado de activos.

Tarek William Saab: