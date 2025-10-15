Trump evalúa ataques terrestres contra cárteles de Venezuela: “Ya tenemos bajo control el mar”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que considera realizar ataques terrestres contra cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico.
Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos. Hasta ahora ha habido al menos cinco ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos “narcoterroristas” con saldo de 27 muertos.