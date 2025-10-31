Dos muertos en Nueva York por sótanos inundados tras lluvias récord

Dos personas murieron en Nueva York luego de quedar atrapadas en sótanos inundados durante una fuerte tormenta que paralizó parte de la ciudad, provocó el cierre de carreteras y retrasos en los principales aeropuertos, informaron las autoridades locales.

Uno de los fallecidos, un hombre de 39 años, fue hallado por un equipo de buceo en el sótano de una vivienda de tres pisos en Brooklyn, donde los bomberos respondieron a una llamada de emergencia hacia las 4:30 p.m.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los rescatistas cargando el cuerpo a través de calles con agua hasta las pantorrillas.