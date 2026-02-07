Cierre de la vía Medellín – Costa Caribe: evalúan posible explosivo y aparición de bandera del ELN

En la mañana de este sábado 7 de febrero se presentó el cierre total de la vía Medellín – Costa Caribe en el tramo que atraviesa el municipio de Valdivia, Antioquia, luego del hallazgo de un presunto artefacto explosivo acompañado de una bandera del ELN en la zona, de acuerdo con reportes preliminares. El coronel Luis Muñoz de la Policia de Antioquia le confirmó a EL COLOMBIANO el cierre de la vía Medellín – Costa Caribe, uno de los corredores estratégicos para la comunicación entre el Valle de Aburrá y los departamentos de la Costa Atlántica, lo que afecta de manera directa el tránsito de vehículos particulares, buses intermunicipales y transporte de carga que utilizan diariamente este eje vial para conectar Antioquia con la región Caribe. En otras noticias: Cayó ‘Tajo Yuca’, jefe del ELN que controlaba un frente con rentas criminales de $5.000 millones

¿En qué punto exacto está cerrada la vía a la Costa Caribe?

De acuerdo con el reporte del oficial, el hallazgo se produjo en entre Yarumal y Valdivia, en el sector La Frijolera, en el Norte antioqueño, lo que obligó a las autoridades a acordonar el área y suspender el paso en ambos sentidos mientras grupos antiexplosivos realizan la verificación técnica del objeto sospechoso.

Las unidades antiexplosivos de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio para inspeccionar el objeto sospechoso, despejar el área y descartar riesgos para conductores y habitantes cercanos.

De manera preventiva, el tránsito permanece cerrado mientras se completa el procedimiento técnico, lo que puede prolongar las demoras para quienes se movilizan entre Medellín, el norte de Antioquia y la Costa Caribe.

Rutas alternas y estado actual del paso hacia el norte del país

Para los conductores que se desplazan desde Medellín hacia Cartagena, Barranquilla o Santa Marta, las autoridades sugieren monitorear la vía por Urabá (Medellín - Turbo - Montería) como alternativa principal, aunque esta ruta puede incrementar el tiempo de viaje en hasta 4 horas. Actualmente, no hay un tiempo estimado de reapertura, ya que el protocolo de seguridad exige que los caninos y los técnicos en explosivos realicen un barrido de 360 grados para asegurar que no existan “trampas” o cebos adicionales en la berma de la vía.

¿Por qué el sector de La Frijolera es un punto crítico de seguridad?

El sector conocido como La Frijolera, entre Yarumal y Valdivia, es una zona de topografía difícil y densa vegetación que históricamente ha sido utilizada por grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC para realizar retenes ilegales o dejar elementos propagandísticos. Su importancia radica en que es el “cuello de botella” que conecta el interior de Colombia con los puertos del Caribe, lo que convierte cualquier bloqueo en este punto en un golpe directo a la economía y el abastecimiento del país.



