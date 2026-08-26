EE. UU. suspende las citas de visa de inmigrante en todo el mundo, incluida Bogotá

La cartera de Marco Rubio ordenó esta semana a las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo que pospongan las entrevistas para visados de inmigrante mientras los funcionarios consulares completan una formación sobre nuevas directrices relativas a la “carga pública”, y no se precisa una fecha para la reanudación del trámite normal. Un vocero de la entidad explicó que “a principios de agosto, pusimos en marcha una iniciativa de formación a nivel mundial en todas nuestras embajadas y consulados” y que, para completarla, se ajustarán las citas de visado.

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El criterio de “carga pública” puede hacer que un solicitante de visado de inmigrante no sea admisible según la ley federal de inmigración si las autoridades determinan que es probable que acabe dependiendo de ciertas formas de asistencia pública tras llegar a Estados Unidos. El objetivo declarado de la capacitación es que los funcionarios consulares puedan descartar a los solicitantes propensos a depender de beneficios públicos y garantizar una evaluación “integral y consistente”, en momentos en que la administración Trump adelanta una campaña de represión migratoria que incluye la revocación de visados y permisos de residencia, y el rechazo de solicitudes por motivos como opiniones políticas.

La suspensión, según las fuentes consultadas, cubriría únicamente las visas de inmigrante —las que buscan residencia permanente—, no las de turismo, negocios, estudio o trabajo temporal, y las citas ya programadas quedarían retrasadas temporalmente mientras dura la capacitación. Bogotá figura entre las sedes alcanzadas por la orden global, y la demora se suma a una fila que ya era larga: en julio, la espera para una entrevista de visa de turista B-1/B-2 llegaba a 11 meses en Bogotá, según cifras del propio Departamento de Estado citadas por La Nación.

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No hay fecha oficial de reanudación ni claridad sobre si el trámite se retomará por región. Los solicitantes colombianos pueden consultar el estado de su cita en el portal oficial de la Embajada. El episodio se suma, además, a un litigio en curso: en enero, una jueza de distrito estadounidense anuló la suspensión que la administración Trump había decretado para solicitudes de inmigración de 75 países, entre ellos Colombia, al considerar que anulaba la discreción que el Congreso asigna a las oficinas consulares, y ambas partes tienen plazo hasta el 11 de septiembre para proponer una salida al caso

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