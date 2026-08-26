Así es la estrategia REMAS con la que De la Espriella pondría a cabecillas presos en altamar

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha prestado atención a las cárceles y tras conocerse el traslado de varios cabecillas en sus primeras semanas de mandato, se reveló que se estaría preparando otra estrategia para cortarle comunicaciones a presos de alto perfil. Esta consta de activar los buques cárcel.

Conocida como REMAS, (Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad), la iniciativa estaría diseñada para utilizar embarcaciones oficiales en altamar como cárceles transitorias de máxima seguridad. El objetivo sería aislar por completo a cabecillas criminales de alta peligrosidad para impedir que sigan coordinando extorsiones, homicidios, narcotráfico u otras actividades delictivas desde las prisiones.

La idea surgió tras un Consejo de Seguridad en el Atlántico para tratar las problemáticas de las ciudades capitales. Estas acciones requerirían de la articulación entre la Armada y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Sobre ese trabajo conjunto, la Armada aportaría las embarcaciones oficiales y su experiencia técnica, mientras que el Inpec asumiría las funciones de custodia y vigilancia.