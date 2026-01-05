Los bailes públicos de Maduro fueron el detonante para que EE. UU. cumpliera sus amenazas, según New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cumplió sus amenazas sobre el régimen venezolano y el pasado 3 de enero mediante una acción militar en Caracas dio con la captura del dictador Nicolás Maduro. Esa escalada, además de una estrategia ejecutada desde hace meses, habría tenido un catalizador inesperado. De acuerdo con fuentes internas de la Casa Blanca mencionadas en un artículo del diario El New York Times,el comportamiento burlón y las constantes apariciones festivas del mandatario venezolano en televisión fueron interpretados como una humillación política que agotó la paciencia de la administración de Donald Trump .

Lea también: Trump se decanta por Delcy Rodríguez para la “transición” en Venezuela, ¿por qué? Lo que era considerado en el Palacio de Miraflores como un gesto de resistencia, para Washington representó un desafío abierto a la credibilidad de Estados Unidos, pues ese punto de quietud ocurrió cuando Maduro comenzó a utilizar la comedia y el espectáculo para minimizar las advertencias y sanciones estadounidenses.

El episodio más crítico fue, según el medio neoyorquino, cuando luego de un ataque estadounidense a un muelle vinculado al narcotráfico, Maduro apareció en cadena nacional bailando música electrónica bajo la consigna grabada: “No crazy war, yes peace” (No a la guerra loca, sí a la paz).

“Los frecuentes bailes públicos de Maduro y otras muestras de despreocupación en las últimas semanas hicieron que algunos miembros del equipo de Trump llegaran a la conclusión de que el presidente venezolano se estaba burlando de ellos e intentaba llamar la atención”, dice el artículo de NYT, agregando que para Estados Unidos, Nicolás Maduro “fue un paso de baile de más”.

Esos actos públicos, según el medio citado, fueron claves en la política de Donald Trump, para quien la imagen pública es un factor central. “Estaba claro que Maduro pensaba que no íbamos a actuar”, señaló un alto funcionario, subrayando que un adversario que se burla abiertamente frente a las cámaras se convierte en un objetivo prioritario.

La percepción en la Casa Blanca fue que ante el uso de la comedia por parte del líder chavista para minimizar las amenazas graves en su contra, usar el diálogo era algo inútil.