Gobierno Trump suspendió la emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros: “pone en peligro la vida de los estadounidenses”

El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de la emisión de visas a los conductores de camiones, a los que acusa de poner “en peligro la vida de los estadounidenses” en las carreteras.
“Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X, al abordar un tema cada vez más importante para los partidarios del presidente republicano Donald Trump.
“El creciente número de extranjeros que conducen grandes camiones por las carreteras pone en peligro la vida de los estadounidenses y perjudica el sustento de los camioneros estadounidenses”, añadió.
Sin embargo, Rubio no ha dado ninguna cifra que respalde esta acusación.
El anuncio del secretario de Estado se produce después de que un camionero extranjero fuese imputado por la muerte de tres personas en una autopista de Florida (sur) al dar un giro ilegal en U.
Harjinder Singh, originario de India, supuestamente entró a Estados Unidos de forma irregular desde México y reprobó un examen de inglés después del choque, según agentes federales.