¿Cabeza de grupo en el Mundial? ¿Cómo quedó Colombia de cara a esa aspiración tras su empate con Canadá?

El presente de la Selección Colombia invita al optimismo. La Tricolor no solo aseguró su clasificación al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, sino que ahora apunta a un objetivo más ambicioso: convertirse en cabeza de grupo en el sorteo del torneo más grande de la historia del fútbol.
El avance en el ranking FIFA ha sido clave para encender esa ilusión. Según la actualización publicada el pasado 17 de septiembre, Colombia alcanzó los 1.696 puntos, ubicándose en la posición número 13 del escalafón mundial. Esta cifra refleja un salto importante frente a meses anteriores y la deja muy cerca del grupo de selecciones que ocuparían los cupos restantes del Bombo 1, reservado para los equipos mejor ubicados en la clasificación global.