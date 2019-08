El “libreto de la guerra” que EE. UU. repite en Irán

Un mes antes de que el mundo viera por televisión las primeras bombas estadounidenses estallando en Irak, el 20 de marzo de 2003, otra imagen recorrió las pantallas globales: un tubo de aluminio proyectado en una diapositiva en medio en medio del Consejo de Seguridad de la ONU que, según el secretario de Estado de la época, Colin Powell, era la prueba de que Irak estaba fabricando armas de destrucción masiva.

Las palabras de Powell ese 5 de febrero de 2003 no cambiaron la opinión de ninguno de los países que rechazaban la invasión a Irak –la cual sería declarada unilateralmente por el presidente George Bush días después–, pero sí ayudaron a que “los estadounidenses se subieran al carro de la guerra”, según dijo en 2018 el entonces jefe de gabinete de Powell, Lawrence Wilkerson, en un artículo de opinión publicado por el diario The New York Times.

Para cuando la Misión de Investigación de Irak comprobó que los tubos no tenían relación con la fabricación de armas nucleares, en un informe 2004, ya habían muerto alrededor de 100.000 civiles, según los datos recogidos por la revista Lancet.

La guerra de tres semanas prometida por el gobierno Bush duraría 8 años, hasta que en 2011 los soldados estadounidenses abandonaron Irak con cerca de 288.000 muertos entre civiles y combatientes a sus espaldas, según la organización Iraq Body Count.

La historia de Irak, para algunos expertos, parece estarse repitiendo actualmente con Irán, país con el que Estados Unidos lleva varias semanas intercambiando amenazas, sanciones como las impuestas la semana pasada al ministro de exteriores iraní, y demostraciones de fuerza, como las tres bombas inteligentes presentadas por el gobierno de Teherán el pasado martes.

El propio Wilkerson, en sus declaraciones recientes a medios estadounidenses, ha reiterado que el gobierno de Trump estaría siguiendo “el mismo libreto” que sus antecesores aplicaron para declarar la guerra en Medio Oriente.