El ataque ocurrió al cierre de un mitin en el coliseo Anderson de la ciudad de Quito, mientras se subía a una camioneta que, de acuerdo con reportes preliminares, no era blindada, por lo que quedó sumamente expuesto al ataque. Villavicencio murió después de recibir en su cabeza tres de los 40 disparos dirigidos contra el vehículo.

Fernando Villavicencio , quien aspiraba a la Presidencia de Ecuador, fue asesinado este miércoles 9 de agosto sobre las 6 de la tarde cuando salía de un evento de campaña en Quito. El crimen ha llevado a declarar el estado de excepción con el fin de garantizar unos mínimos de seguridad para el desarrollo de las elecciones, que no serán movidas y se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto.

Sarauz también señaló que, los responsables de la seguridad de su esposo debieron tomar otro tipo de decisiones para salvaguardar la vida de su esposo, pero no lo hicieron, destacando que no buscaron sacarlo del lugar en un vehículo blindado.

“Falló el equipo de seguridad de Fernando. Falló el jefe de logística. El jefe de seguridad falló. Fernando debió salir por la puerta de atrás, como lo hizo el General Patricio Carrillo con la escolta de la Policía”, declaró Sarauz, tras el crimen de su esposo.

Así mismo, pidió a la justicia ecuatoriana que la muerte del candidato presidencial, no puede “quedar en impunidad”, y calificó lo sucedido con su esposo con la posibilidad de que el país pueda irse abajo.

“Las cosas están hechas, el país se va al carajo (...) debemos demostrar nuestro coraje, si no el país se va al abismo. Mañana me imagino que será el velorio. Esto no debe quedar en la impunidad”, comentó.