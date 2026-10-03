Brasil se juega su rumbo político: 158 millones de brasileños eligen entre Lula y Flávio Bolsonaro

En Brasil están a pocas horas de saber quién será el mandatario que continuará o frenará la derechización del continente. Se trata de uno de los últimos países de la región en celebrar sus elecciones generales de este año, después de Colombia y Perú, que pasaron de gobiernos de izquierda a elegir a políticos de derecha como Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori.
De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), en total hay 158.765.543 personas habilitadas para votar en un solo día por presidente y vicepresidente de la República, gobernador y vicegobernador, senador, diputado federal y diputado estatal o distrital.