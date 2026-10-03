Brasil se juega su rumbo político: 158 millones de brasileños eligen entre Lula y Flávio Bolsonaro

En Brasil están a pocas horas de saber quién será el mandatario que continuará o frenará la derechización del continente. Se trata de uno de los últimos países de la región en celebrar sus elecciones generales de este año, después de Colombia y Perú, que pasaron de gobiernos de izquierda a elegir a políticos de derecha como Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), en total hay 158.765.543 personas habilitadas para votar en un solo día por presidente y vicepresidente de la República, gobernador y vicegobernador, senador, diputado federal y diputado estatal o distrital.

En el exterior son 918.876 los brasileños aptos para votar por presidente y vicepresidente de la República en 186 ciudades de 134 países. Estados Unidos concentra el mayor número de electores, con cerca de 265.000, seguido de Portugal, con alrededor de 134.000, y Japón, con más de 88.000. Canadá y Alemania también se encuentran entre los países con mayor número de brasileños habilitados para votar en el exterior.

Brasil, un país polarizado

Pero la puja no es tan sencilla como parece, pues aunque hay 12 candidaturas presidenciales que se juegan todas sus cartas para llegar al poder, la atención se concentra principalmente en dos de ellas: Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El primero busca su cuarto mandato en un país en el que pretende fortalecer la economía, reducir las horas laborales sin bajar los salarios, aumentar la inversión pública en infraestructura, ampliar los programas sociales y mantener una mayor participación del Estado. Mientras que el otro candidato, con el Partido Liberal (PL), está más enfocado en la seguridad, el endurecimiento de las penas y el fortalecimiento de la diplomacia y la cooperación con otros países, como Estados Unidos. También plantea reducir el tamaño del Estado con el objetivo de hacerlo más austero.

Un cuarto mandato contra el cambio de paradigma

Lula está próximo a cumplir 81 años y ha pasado por serios problemas de salud. En 2024 sufrió una hemorragia intracraneal como consecuencia de una caída y también fue tratado por un cáncer de piel. Sin embargo, ha insistido en que tiene buena salud y que espera vivir lo suficiente para volver a gobernar. Flávio es mucho más joven: tiene 45 años y heredó el poderoso apellido de su padre. Aunque es senador por Río de Janeiro, ha construido un perfil político propio y se presenta como una alternativa más conservadora frente a su contrincante.

Él no fue militar ni capitán del Ejército, como Jair Bolsonaro en los años 80, pero su candidatura está marcada por el peso político de su familia y por la expectativa de continuidad de algunas de sus posiciones.

Elecciones reñidas, pero no innovadoras

Para Rafael Piñeros Ayala, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, las elecciones en Brasil parecen que han despertado poco interés entre sus más de 200 millones de habitantes. La principal razón es que los votantes vuelven a escuchar dos apellidos que no representan a candidatos outsiders, como en el caso de Abelardo de la Espriella en Colombia, y porque la situación actual tal vez no cambiaría de manera significativa el rumbo político, aunque Lula promete corregir los reveses de sus anteriores mandatos y trabajar más con los países que conforman los BRICS. “Brasil ha tratado de divulgar lo que podría ser un gobierno de centro-izquierda. Lula ha tratado de mantener políticas de asistencia social, así como políticas que favorezcan la inclusión social, pero eso tiene un fuerte costo sobre los presupuestos: este país está endeudado, crece poco y sufre las consecuencias de una política que pega duro en términos de aranceles o sanciones en el caso de Donald Trump”, expresó el docente en conversación con EL COLOMBIANO. El hijo mayor de Jair Bolsonaro ha tenido una relación más íntima con Washington e incluso tiene el visto bueno de Trump, quien ve en él una figura de similar relevancia a la de Javier Milei en Argentina, Abelardo de la Espriella en Colombia, Nayib Bukele en El Salvador o Keiko Fujimori en Perú.

Pero la retórica se cae tras conocer sus antecedentes, relacionados con investigaciones por presunta corrupción, que constituyen uno de los elementos que le juegan en contra y marcan su campaña presidencial. A esto se suma la situación judicial de su padre, quien fue condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) por su participación en una trama para intentar dar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022. “Flávio Bolsonaro, por su apellido, en estas elecciones es el elemento que lo hace ver como el sucesor. Lo ven como una persona cercana a Estados Unidos, que incentiva a los grandes empresarios, pero no necesariamente de las preocupaciones del día a día, como el plato de comida, que es lo que le preocupa a la gente”, añadió Piñeros.

La injerencia de Gustavo Petro y Donald Trump

Si hablamos de políticos interesados en estas elecciones, nadie más que Gustavo Petro y Donald Trump lo están. El expresidente colombiano sufrió una importante derrota luego de respaldar a Iván Cepeda como la ficha que daría continuidad a los ideales del Pacto Histórico, pero ahora mantiene la esperanza en Lula para que gane las elecciones.

Para Trump, Flávio representa una posibilidad de mantener una relación política más cercana con Brasil, teniendo en cuenta los vínculos que ha construido con la familia Bolsonaro. El mandatario estadounidense también ha presionado al Gobierno de Lula mediante la imposición de aranceles a productos brasileños. También hubo una medida desde la Embajada de Estados Unidos en Brasil: la suspensión de los servicios consulares por “preocupaciones de seguridad”, sin que precisaran cuáles fueron los motivos ni cuándo se retomará la atención. Los analistas prevén una segunda vuelta en estos comicios, pues las encuestas muestran un escenario cerrado entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. De ser necesario, esta instancia se disputaría el próximo 25 de octubre de 2026. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas