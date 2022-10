La tensión y la polarización antes de los comicios, azuzada por los agarrones verbales de ambos candidatos no se ha quedado solo en las campañas; en las calles de Brasil las provocaciones han comenzado a exacerbar la violencia que podría terminan por incidir en los resultados del próximo

Pero Lula da Silva no se quedó atrás y le mostró el retrovisor a Boslsonaro y le expresó que si quería ver corrupción solo era cuestión de mirarse al espejo , pues suhijo, el senador Flavio Bolsonaro; y su exministro de Educación están acusados de exigir cuotas a las iglesias evangélicas.

Las dos personas muertas fueron identificadas como Marcelo Arruda, quien pereció mientras celebraba su fiesta de cumpleaños por los disparos de un seguidor de Bolsonaro. El hecho ocurrió en la localidad de Paraná.

El otro homicidio ocurrió en Ceará. El pasado 24 de septiembre se encontraba en un bar Antônio Carlos Silva de Lima, de 39 años de edad. Hasta el lugar llegó un hombre que preguntó quién votaría por Lula da Silva, y en el momento en el que Antônio Carlos levantó la mano, el agresor le quitó la vida a puñaladas.

“En más de un tercio de los casos (36%), los agresores fueron simpatizantes del presidente Bolsonaro, mientras que en el 9% de los casos la violencia fue cometida por simpatizantes de Lula. No fue posible identificar a quién apoya el agresor para presidente en el 57% de los casos y no siempre el apoyo a un candidato en particular motivó el ataque”, señala la Agencia.