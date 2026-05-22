EN VIDEO: Niño murió asfixiado bajo una pila de ropa en una fábrica

El comediante estrenó la obra el pasado fin de semana. Este viernes 22 y sábado 23 serán las últimas funciones en Medellín antes de irse de gira por el país.

La idea que dio origen a la obra salió de una conversación con un amigo, que le preguntó si en el colegio le hacían bullying por el diastema –la separación de los dientes–, y Frank recordó que, aunque sus compañeros sí se burlaban, él no se sentía mal, pues creía que eso, más que un defecto, era un rasgo que lo hacía único. La obra se construye