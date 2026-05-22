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Apoye lo local y compre fresco: Mercados Campesinos abrió tres nuevas tiendas móviles en Medellín

Están ubicadas en El Poblado y Belén. Abrirán los martes y miércoles de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • Con la estrategia de Mercados Campesinos, se benefician 580 personas de los 5 corregimientos de la ciudad. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Con la estrategia de Mercados Campesinos, se benefician 580 personas de los 5 corregimientos de la ciudad. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las zonas suroriental y suroccidental de Medellín ahora cuentan con tres nuevas tiendas móviles de Mercados Campesinos, una estrategia liderada por la Alcaldía que consiste en reducir los intermediarios entre el producto y el consumidor final.

Dos se inauguraron en la Comuna 14 El Poblado: una en la urbanización Tierra Grata Bosque Santo, en el sector Las Palmas, que operará todos los martes, y la otra en el conjunto residencial Citté, en la Loma del Indio, la cual funcionará los días miércoles.

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La otra tienda se abrió en la urbanización Parque de Los Bernal, en el sector Loma de Los Bernal de la Comuna 16 Belén, y prestará su servicio los martes.

En los diferentes puntos, que tendrán un horario de atención de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., se podrán conseguir hortalizas frescas (como lechuga, repollo, espinaca, apio, remolacha), arepas, huevos y otros productos provenientes directamente del campo antioqueño.

“La Alcaldía de Medellín sigue expandiendo las fronteras de nuestro campo hacia la ciudad. Con estos nuevos puntos de comercialización estamos construyendo puentes directos entre nuestros corregimientos y los hogares medellinenses. Con estas acciones, Medellín consolida la economía campesina y garantiza que el desarrollo rural sea una realidad tangible”, dijo la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

Con la estrategia de Mercados Campesinos se benefician cerca de 580 personas de los cinco corregimientos de Medellín, quienes tienen la oportunidad de ofrecer y vender sus productos en 20 parques y 15 tiendas móviles que se pueden encontrar en sectores como Laureles, Barrio Cristóbal, La Mota, entre otros.

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“Vengo del corregimiento San Cristóbal, vereda Boquerón, con mi emprendimiento ‘Huevo de granja de la gallina feliz’. Nos encontramos en la Loma del Indio, urbanización Citté. Los esperamos todos los miércoles, de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde”, agregó la beneficiaria de Mercados Campesinos, Sandra Marín.

En el primer trimestre de este año, Mercados Campesinos registró ventas aproximadas de $3.000 millones. La meta es alcanzar los $12.000 millones al cierre de 2026.

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