Apoye lo local y compre fresco: Mercados Campesinos abrió tres nuevas tiendas móviles en Medellín

Las zonas suroriental y suroccidental de Medellín ahora cuentan con tres nuevas tiendas móviles de Mercados Campesinos, una estrategia liderada por la Alcaldía que consiste en reducir los intermediarios entre el producto y el consumidor final.

Dos se inauguraron en la Comuna 14 El Poblado: una en la urbanización Tierra Grata Bosque Santo, en el sector Las Palmas, que operará todos los martes, y la otra en el conjunto residencial Citté, en la Loma del Indio, la cual funcionará los días miércoles.

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La otra tienda se abrió en la urbanización Parque de Los Bernal, en el sector Loma de Los Bernal de la Comuna 16 Belén, y prestará su servicio los martes.

En los diferentes puntos, que tendrán un horario de atención de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., se podrán conseguir hortalizas frescas (como lechuga, repollo, espinaca, apio, remolacha), arepas, huevos y otros productos provenientes directamente del campo antioqueño.