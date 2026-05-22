¿Petro justifica daños contra sede de Paloma? Esto dice la ley de las fachadas

El presidente Gustavo Petro se refirió a los ataques a la sede de Paloma Valencia en Bogotá este 21 de mayo. En la mañana del 22, la candidata del Centro Democrático acusó a Petro y al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de promover la violencia contra la oposición. “Petro y Cepeda promueven la violencia contra la oposición. Las fachadas de las casas no son públicas, son privadas. Nos las quieren expropiar. Y cuando algo es público, tampoco es para dañarlo, ni para que el Pacto Histórico se lo tome, como hicieron con la Universidad Nacional o la de Antioquia. Respeten”, escribió la ganadora de la Gran Consulta por Colombia en sus redes sociales. A esto respondió directamente Petro. “Con todo el respeto que se merece, señora Valencia, la seguridad suya, de los demás candidatos y del expresidente Uribe la sostiene el actual Gobierno y no me arrepiento de hacerlo”, escribió. Lea también: Paloma Valencia recibe apoyo de Pacto, una red de más de 300 iglesias evangélicas y cristianas de Colombia

Luego, la mandó a leer. “Lea la ley señora Valencia: toda fachada pública en Colombia es pública y está regida bajo normas públicas”, dijo el primer mandatario.

¿Qué dice la ley en Colombia sobre los daños a fachadas?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se había referido a la polémica, y dijo que “los hechos de vandalismo (en la sede de campaña de Valencia) son violencia impulsada por declaraciones del propio presidente Petro”.

¿Quién tiene razón? Hay algunos matices, según el artículo 140 del Código de Convivencia, o Ley 1801 de 2016, que dicta “comportamientos que son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse”. Sin embargo, debe aclararse que el presidente Petro no mencionó ninguna ley, sino que habló de la ley en general.

Entre los comportamientos que “no deben efectuarse” están “escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente”, según dice el punto 9. En otras palabras, no queda claro si la fachada es pública o privada, pero sí da a entender que se trata de un lugar “abierto al público” por lo que los comportamientos nombrados “no deben efectuarse”. En este caso, los grafitis y daños a la fachada de las sede no serían permitidos por la ley. Entonces, cuando el presidente dice “toda fachada pública en Colombia es pública y está regida bajo normas públicas”, eso incluye normas como esta, que no permite que se escriban grafitis sin el debido permiso.

Señalamientos contra María José Pizarro por videos en redes sociales

Ahora bien, María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y jefa de debate de Iván Cepeda, fue acusada por Valencia de haber participado en los ataques a la sede de la campaña en Bogotá. La denuncia de Paloma se basa en dos videos publicados por el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, en los que se observa a un grupo de personas durante una movilización en el centro de la ciudad, entre las que, según el concejal, estaría la senadora Pizarro. Lea más: Encapuchados vandalizaron sede del partido MIRA y Galán acusa a Petro de incentivar ataques Las imágenes fueron registradas, a pocas cuadras del sector donde se ubica la sede de la aspirante del Centro Democrático. En el video, grabado a la distancia, no es posible establecer con total claridad que se trate de la senadora. Sin embargo, la mujer señalada por algunos usuarios llevaba la misma ropa con la que, ese mismo día, Pizarro aparece en videos publicados en sus propias redes sociales durante recorridos y actividades de campaña. Lea también: Análisis de encuestas: Cepeda se frena y Abelardo repunta a 9 días de las elecciones En las imágenes difundidas por el concejal, la mujer únicamente aparece tomándose fotografías junto a otras personas presentes en la movilización. Por su parte, la senadora Pizarro respondió a las acusaciones rechazando cualquier relación con los hechos. Cuestionó la interpretación de las imágenes difundidas y aseguró que se encontraba recorriendo la ciudad en actividades políticas habituales y que su presencia en espacios de movilización no puede ser utilizada para inferir participación en actos ilegales. “¿Cuáles son las pruebas para hacer semejante asociación?”, planteó, al insistir en que se trata de señalamientos sin sustento. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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