¿Petro justifica daños contra sede de Paloma? Esto dice la ley de las fachadas

El presidente Gustavo Petro se refirió a los ataques a la sede de Paloma Valencia en Bogotá este 21 de mayo. En la mañana del 22, la candidata del Centro Democrático acusó a Petro y al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de promover la violencia contra la oposición.
“Petro y Cepeda promueven la violencia contra la oposición. Las fachadas de las casas no son públicas, son privadas. Nos las quieren expropiar. Y cuando algo es público, tampoco es para dañarlo, ni para que el Pacto Histórico se lo tome, como hicieron con la Universidad Nacional o la de Antioquia. Respeten”, escribió la ganadora de la Gran Consulta por Colombia en sus redes sociales.
A esto respondió directamente Petro. “Con todo el respeto que se merece, señora Valencia, la seguridad suya, de los demás candidatos y del expresidente Uribe la sostiene el actual Gobierno y no me arrepiento de hacerlo”, escribió.
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