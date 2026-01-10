“Conociendo a Diosdado, es poco probable que se someta a Estados Unidos”: Orlando Avendaño, periodista venezolano

Una de las fuentes confiables de información en redes sociales sobre lo que sucede en Venezuela es Orlando Avendaño, periodista de ese país que tuvo que exiliarse y ha padecido las amenazas de la dictadura del chavismo.
Lea también: “Sigue detenido”: hija de Edmundo González denuncia que no hay noticias de su esposo
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, Avendaño pone en contexto lo que ha sucedido desde la captura de Nicolás Maduro y señala que para que la transición funcione “Delcy Rodríguez tiene que tener el control del país, y no hay certeza sobre eso”. También habla del papel de Diosdado Cabello, a quien ha estudiado bien.