“Sigue detenido”: hija de Edmundo González denuncia que no hay noticias de su esposo

Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, afirmó este jueves que continúa sin recibir información sobre la situación de su esposo, Rafael Tudares Bracho, detenido desde hace un año, pese al anuncio oficial de la liberación de un grupo de presos políticos en el país, entre ellos varios ciudadanos españoles.
Lea también: ¿Represalia política? Régimen venezolano condenó al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión
La ONG Foro Penal contabilizaba que había 806 presos políticos en las cárceles venezolana hasta el pasado 5 de enero, entre ellos extranjeros o con doble nacionalidad.