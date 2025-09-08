Condenan a cadena perpetua a Erin Patterson, la australiana que mató a familiares de su esposo con hongos tóxicos

La mujer australiana que asesinó a tres familiares de su esposo con comida envenenada con hongos tóxicos fue condenada este lunes a cadena perpetua, con posibilidad de pedir la libertad condicional dentro de 33 años. Tras un mediático juicio, Erin Patterson fue declarada culpable en julio de asesinar en 2023 a los padres y a una tía de su marido -del cual estaba separada- durante un almuerzo que comenzó con una oración y conversación animada, pero terminó en tragedia. La mujer de 50 años sostuvo durante el proceso que el plato de ternera que había preparado fue contaminado accidentalmente con “Amanita phalloides”, o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

Su juicio atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen de todo el mundo a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria más conocida por sus rosas de concurso. El motivo de los asesinatos sigue siendo un misterio. Al leer su sentencia el lunes, el juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, dijo que Patterson había infligido un “trauma” a sus víctimas y a sus familias.

Erin Patterson fue condenada este lunes a cadena perpetua por asesinato a familiares de su esposo. FOTO: GETTY

“Su falta de arrepentimiento echa sal en las heridas”, afirmó. “La gravedad de su delito justifica la imposición de las máximas penas por sus crímenes”, le dijo a la mujer.

Poca emoción