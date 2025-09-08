Condenan a cadena perpetua a Erin Patterson, la australiana que mató a familiares de su esposo con hongos tóxicos

La mujer australiana que asesinó a tres familiares de su esposo con comida envenenada con hongos tóxicos fue condenada este lunes a cadena perpetua, con posibilidad de pedir la libertad condicional dentro de 33 años.
Tras un mediático juicio, Erin Patterson fue declarada culpable en julio de asesinar en 2023 a los padres y a una tía de su marido -del cual estaba separada- durante un almuerzo que comenzó con una oración y conversación animada, pero terminó en tragedia.
La mujer de 50 años sostuvo durante el proceso que el plato de ternera que había preparado fue contaminado accidentalmente con “Amanita phalloides”, o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.