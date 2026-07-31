Estados Unidos califica a la Corte Penal Internacional como “ilegítima” y cuestiona su alcance

El gobierno de Estados arremetió contra la Corte Penal Internacional (CPI) y cuestionó el alcance del tribunal, poniendo en duda su legitimidad y reiterando su rechazo a la persecución de políticos y militares. Los cuestionamientos fueron liderados por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en rueda de prensa se refirió al tribunal. “La CPI es una organización internacional ilegítima que, francamente, se ha hecho ilegítima, porque dicen que incluso si no eres miembro de ese tribunal, ellos te van a perseguir”, aseguró el funcionario. Lea también: EE. UU. lanza ofensiva para “desmantelar” la Corte Penal Internacional, ¿qué busca? El secretario resaltó que para él, quienes integran la Corte son “personas que piensan que pueden ir y, básicamente, condenar a cualquier líder mundial y llevarlo a la cárcel” y los calificó de arrogantes.

“Las personas en uniforme intentan escapar para el resto de sus vidas. No podrán viajar a ningún lugar en el mundo con sus familias porque pueden ser arrestados. Imagínate, eres un soldado, luchaste en la guerra y 20 años después intentan atravesarte”, reafirmó Rubio. En otras noticias: Estos son los países que no reconocen la autoridad de la Corte Penal Internacional, ¿en qué los afecta?

¿Por qué desde Estados Unidos rechazan la Corte Penal Internacional?

El conflicto entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional está desde años atrás, pues, pese a haber firmado el Estatuto de Roma que le dio creación a la Corte que existe desde el año 1998, en el 2002 bajo la administración de George W. Bush, el país norteamericano retiró su firma. Desde ese instante, la Casa Blanca ha mantenido la postura de que ese tribunal carece de jurisdicción sobre el personal militar, diplomático o político de Estados Unidos.

Pese a eso, la CPI ha abierto investigaciones sobre acciones de EE.UU. en el extranjero incluyendo presuntos crímenes de guerra en Afganistán. También, organizaciones de derechos humanos han tratado de llevar ante este tribunal los bombardeos que ha estado realizando el gobierno Trump en aguas del Pacífico y el Caribe sobre algunas embarcaciones. La tensión entre Washington y la CPI ha aumentado en los últimos meses, pues la administración Trump ha congelado activos y ha impuesto restricciones de visado a magistrados y fiscales de ese tribunal, además del caso de Nicolás Maduro que tras su captura por fuerzas estadounidenses en Venezuela el pasado 3 de enero, algunas organizaciones han afirmado que al estar el país sudamericano en el Estatuto de Roma, el dictador venezolano debería estar bajo custodia de la CPI y no de la justicia norteamericana. Siga leyendo: Trump sancionó al fiscal de la CPI, Karim Khan, y le prohibió la entrada a Estados Unidos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas