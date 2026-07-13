EE. UU. lanza ofensiva para “desmantelar” la Corte Penal Internacional, ¿qué busca?

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lanzamiento de una amplia campaña orientada a desmantelar lo que considera una amenaza de la Corte Penal Internacional (CPI) contra la soberanía estadounidense. La iniciativa fue presentada en voz del secretario de Estado, Marco Rubio.
Según el comunicado oficial, la campaña contempla “una respuesta de todo el Gobierno para deshabilitar sistemáticamente la capacidad de la CPI de operar, señalar a militares o funcionarios estadounidenses, o de amenazar de cualquier otra forma la soberanía de Estados Unidos”.
El documento sostiene que la Corte Penal Internacional “representa una amenaza intolerable para la soberanía de Estados Unidos”, ya que, según Washington, se atribuye la autoridad de procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en representación de los intereses nacionales del país.
Es por ello que el Departamento de Estado afirmó que “los estadounidenses nunca se suscribieron a esto” y que todos los presidentes de ese país desde la ratificación de la CPI han sostenido que el tribunal no tiene jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
Además, el comunicado también recuerda que la CPI abrió previamente una investigación contra militares y agentes de inteligencia estadounidenses, y sostiene que el tribunal “se ha negado desde entonces a cerrar estos casos”.