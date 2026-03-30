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Llegada de petrolero ruso a Cuba no implica cambio de política de EE. UU. frente a la isla, aseguran desde la Casa Blanca

Desde Washington se pronunciaron por la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba, esto tras el bloqueo promovido por Donald Trump.

  • Donald Trump aseguró no tener problema con que Rusia enviara petróleo a Cuba. Fotos: AFP y Getty Images
    Donald Trump aseguró no tener problema con que Rusia enviara petróleo a Cuba. Fotos: AFP y Getty Images
Agencia AFP
hace 3 horas
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La llegada de un petrolero ruso a Cuba no significa que Estados Unidos haya cambiado su política de bloqueo contra la isla en ese sector, aseguró este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La Casa Blanca decidirá “caso por caso” si permite que nuevos barcos con crudo, vital para la agotada economía cubana, puedan ingresar a puertos cubanos, indicó.

Lea también: Buque petrolero ruso desafía sanciones de EE. UU.: se acerca a Cuba en plena crisis energética

“Esto no es un cambio de política. No ha habido un cambio formal en la política de sanciones” explicó Leavitt en rueda de prensa.

El cargamento ruso es el primero que llega a La Habana desde principios de enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al líder venezolano y aliado de Cuba, Nicolás Maduro.

Su caída privó a Cuba de su principal proveedor de petróleo y desencadenó una crisis energética en la isla, que ha disparado los precios del combustible y ha provocado apagones diarios.

El presidente Donald Trump, que promulgó este bloqueo con el propósito de acelerar el derrumbe del régimen comunista, dijo el domingo que no tenía “ningún problema” con que Rusia enviara petróleo a la isla.

“Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”, dijo Trump a periodistas.

Leavitt desmintió que esa política flexible se aplicara solo a envíos rusos a la isla.

El gobierno de México está en conversaciones con varias empresas privadas interesadas en comprar combustibles a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para venderlo a compañías cubanas, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Siga leyendo: ¿Movida estratégica de Trump? Las razones detrás de la llegada de buque ruso con crudo a Cuba

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