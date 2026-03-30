¿Movida estratégica de Trump? Las razones detrás de la llegada de buque ruso con crudo a Cuba

Rusia celebró el lunes la llegada a Cuba de un petrolero ruso sometido a sanciones, a pesar del bloqueo impuesto por EE. UU. al suministro de combustible de la isla comunista aliada de Moscú.
Si bien se percibe este “triunfo” por parte de los rusos, expertos consultados por EL COLOMBIANO dijeron que puede tratarse de una estrategia de Estados Unidos.
“Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado”, declaró en su rueda de prensa diaria Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, a propósito del buque Anatoly Kolodkin, cargado con 730.000 barriles de crudo.
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El buque Anatoly Kolodkin, sometido a sanciones estadounidenses, cargó petróleo en el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo. Fue escoltado por un buque de la Armada rusa a través del canal de la Mancha; sin embargo, las dos embarcaciones se separaron una vez que el petrolero ingresó en el océano Atlántico, informó la Marina Real británica.
Otro buque que, según se informó a la AFP, transportaba diésel ruso a Cuba —el Sea Horse, con bandera de Hong Kong— llegó en su lugar a Venezuela la semana pasada.
Según el sitio especializado MarineTraffic, el petrolero se acercó este 30 de marzo por la mañana a la costa cubana en dirección a Matanzas, pero no estaba claro por el momento si había atracado en algún puerto.
Cabe recordar que Rusia es un estrecho aliado de La Habana y ha criticado a Washington por bloquear los suministros de combustible a la isla. “Rusia considera su deber dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”, declaró Peskov.