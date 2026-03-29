Buque petrolero ruso desafía sanciones de EE. UU.: se acerca a Cuba en plena crisis energética

La llegada del buque petrolero ruso Anatoly Kolodkin a Cuba, prevista para el lunes 30 de marzo, se da en medio de un escenario de alta tensión geopolítica y restricciones energéticas para la isla. El carguero, que transporta 730.000 barriles de petróleo, fue ubicado este domingo al norte de Haití y se dirige al puerto de Matanzas, en el occidente cubano, según datos de la firma de análisis marítimo Kpler. La operación ocurre pese a un bloqueo de facto impulsado por Estados Unidos sobre el suministro de combustible hacia Cuba.

Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Texas en Austin, señaló que le sorprendió que Washington no intentara interceptar la embarcación antes de su acercamiento. Según explicó, a estas alturas resulta poco probable que Estados Unidos actúe para detener el buque, y una vez ingrese en aguas cubanas, la posibilidad de intervención será prácticamente nula.

¿Qué impacto tiene la escasez de combustible en Cuba?

El contexto de esta operación está marcado por una profunda crisis energética en la isla. El gobierno cubano asegura que no ha recibido suministro de petróleo desde enero, situación que ha agravado la disponibilidad de combustibles en un país con 9,6 millones de habitantes. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, ha implementado medidas de emergencia, entre ellas un estricto racionamiento de gasolina. La escasez ha provocado un aumento en los precios de los combustibles, una reducción significativa del transporte público y la suspensión de vuelos por parte de algunas aerolíneas. Entérese: Presidente de Finlandia advierte que paz en Ucrania está en un “callejón sin salida” Además, el país ha registrado siete apagones a nivel nacional desde comienzos de 2024, incluidos dos en el mismo mes, lo que evidencia la fragilidad del sistema eléctrico. La situación se agravó tras la pérdida de su principal proveedor de petróleo en enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba e incluso sugirió la posibilidad de “tomar” la isla.

¿Cuál es el recorrido del buque y su carga?

El Anatoly Kolodkin, que está bajo sanciones estadounidenses, cargó el crudo en el puerto ruso de Primorsk el pasado 8 de marzo. Durante su trayecto, fue escoltado por un buque de la Armada rusa a través del canal de la Mancha.

Crisis energética en Cuba ha reducido el transporte y provocado apagones ante la escasez de combustibles. FOTO AFP

No obstante, ambas embarcaciones se separaron una vez el petrolero ingresó en el océano Atlántico, según información de la Marina Real británica. En paralelo, otro buque identificado como Sea Horse, con bandera de Hong Kong y que presuntamente transportaba diésel ruso con destino a Cuba, terminó llegando a Venezuela a comienzos de la semana.

¿Qué decisiones enfrenta Cuba con este cargamento?