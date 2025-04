EE. UU. prohibirá los colorantes artificiales derivados del petróleo en alimentos para 2026, ¿golpe para la industria alimentaria?

El predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, prohibió otro colorante alimentario artificial conocido como rojo “Red 3” en América del Norte y E127 en Europa. Se sabe desde hace más de 30 años que este aditivo causa cáncer en los animales.

“Ninguno de ellos tiene un valor nutricional”, explicó a la AFP Peter Lurie, presidente de la asociación de protección del consumidor Center for Science in the Public Interest (CSPI).

“En realidad, solo sirven para engañar, para hacer que los alimentos parezcan más rojos, más azules, más afrutados o más atractivos de lo que realmente son”. Y esto con fines comerciales.

Se usan en miles de productos alimentarios como dulces, cereales, salsas y bebidas.