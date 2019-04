El brexit sigue sumando noes

Los diputados británicos fracasaron este lunes en su intento de acordar una alternativa al impopular acuerdo de Brexit de Theresa May, lo que deja a la primera ministra ante la posibilidad de volver a presentar un texto rechazado ya tres veces.

La Cámara de los Comunes se había propuesto sacar el proceso del punto muerto en que se encuentra cuando ya superó la fecha inicial del Brexit -29 de marzo de 2019- y a menos de dos semanas del nuevo límite impuesto por Bruselas para hallar una solución, el 12 de abril, casi tres años después del referéndum en que 52% de británicos votó por salir del bloque.

Así, tras arrebatar al gobierno el control de la agenda parlamentaria la semana pasada para votar propuestas alternativas, el lunes, en la segunda jornada de “votos indicativos”, se enfrentaba a cuatro opciones.

Estas eran: abandonar el bloque, pero permaneciendo en una unión aduanera con la UE; mantener al país también dentro del mercado único europeo; organizar un segundo referéndum; o simplemente revocar todo el proceso si no se alcanza un acuerdo.

Pero ninguna logró más síes que noes, como ya había ocurrido en una primera ronda indicativa, organizada el pasado miércoles.

“Esta es la segunda vez que la cámara considera opciones sobre el camino a seguir y una vez más no ha encontrado una mayoría para ninguna de las propuestas”, afirmó el ministro del Brexit, Stephen Barclay.

Y recordó que a falta de un acuerdo, “la posición legal por defecto es que Reino Unido abandone la UE en tan sólo 11 días” de forma brutal. Por lo que llamó a los diputados a adoptar el texto negociado por May, que ya rechazaron tres veces.

“El gobierno sigue pensando que lo mejor es hacerlo cuanto antes”, agregó.

“Ejemplo de indisciplina”

Frustrado por la incapacidad de los diputados de su Partido Conservador para hacer concesiones para sacar al país del caos, el conservador Nick Boles, uno de los artífices de estos infructíferos “votos indicativos”, anunció con lágrimas en los ojos que abandonaba el grupo parlamentario.

“El problema sigue siendo que no hay una mayoría para un Brexit dirigido por los conservadores, ni una mayoría para un Brexit dirigido por los laboristas”, destacó Simon Hix, profesor de ciencia política de la London School of Economics. “O hay un acuerdo entre varios partidos o nos vamos sin acuerdo”.

El consejo de ministros se reunirá el martes para analizar este nuevo giro dramático y decidir si cree posible convocar un cuarto voto esta semana sobre el impopular acuerdo negociado por May con Bruselas, que los parlamentarios ya rechazaron el 15 de enero, el 12 de marzo y el pasado viernes.

En esta última ocasión, su acuerdo obtuvo más apoyos que en las votaciones anteriores. Esto es la prueba de que va “en la buena dirección”, afirmó un portavoz de Downing Street.

May dirige un gobierno muy dividido sobre el Brexit: “Este es el peor ejemplo de indisciplina en el gabinete de la historia política británica”, dijo Julian Smith, encargado de la disciplina de partido entre los tories.

Pero necesita desesperadamente encontrar una solución, ya que en una cumbre excepcional convocada el 10 de abril en Bruselas debe presentar sus nuevos planes ante unos dirigentes europeos cuya paciencia se está “agotando”, según advirtió el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

“Enfrentarse al abismo”

“El Brexit es un espectáculo lamentable, y lo digo de forma nada diplomática”, declaró el ministro alemán de Relaciones Europeas, Michael Roth.

Para el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la situación es “cómica”. “Si fuera ciudadano británico, me gustaría preguntarle a mi clase política cómo es que todavía tengo que votar para elegir representantes en una institución a la que decidí dejar”, dijo en una conferencia en Washington, en relación a la posibilidad de que Reino Unido tenga que participar en las elecciones europeas de mayo si Theresa May vuelve a pedir una prórroga para el Brexit a sus socios comunitarios.

Para el eurodiputado Guy Verhofstadt, referente del Brexit en el Parlamento Europeo, la opción de una salida “sin acuerdo” se volvió “casi inevitable”. “El miércoles [cuando podrían producirse nuevas votaciones] Reino Unido tiene su última oportunidad para salir del punto muerto o enfrentarse al abismo”, escribió en Twitter la noche del lunes.

El viernes, May dejó planear la perspectiva de elecciones anticipadas para romper el bloqueo. Pero estas podrían resultar catastróficas para su Partido Conservador. Según un sondeo publicado el domingo por The Mail on Sunday, el Partido Laborista lideraría el resultado con 41% de los votos, cinco puntos más que la formación gubernamental.

May ya convocó elecciones anticipadas en 2017, esperando reforzar su autoridad antes de emprender la negociación con la UE, pero perdió la mayoría absoluta y tuvo que aliarse al pequeño partido norirlandés DUP para poder gobernar.