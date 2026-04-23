Exceso de filtros en fotos dificultó hallazgo de mujer desaparecida

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Néstor Lorenzo inicia una gira por clubes con el objetivo de seguir a los posibles convocados al Mundial, en un recorrido que arranca en Minnesota con James Rodríguez, cuyo presente deportivo genera preocupación por su falta de continuidad.
Tras denunciar que su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, fue intimidado por supuestos extorsionistas en el municipio de Soledad, la senadora Paloma Valencia endureció su discurso de seguridad.
Aunque el alto el fuego sigue vigente, las condiciones impuestas por Irán y las medidas de presión de Estados Unidos mantienen en vilo la posibilidad de un acuerdo en medio del conflicto.
Una chiva modificada para ser discoteca fue inmovilizada en Medellín tras circular en redes sociales un video que mostraba al vehículo operando con sobrecupo, maniobras peligrosas y un techo descapotado sin permiso.