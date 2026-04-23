Ecopetrol lanza OPA en Brasil para quedarse con la mayoría de Brava Energía: operación le sumaría 81.000 barriles diarios

En un movimiento clave para su expansión internacional, Ecopetrol anunció que adquirirá una participación significativa en la compañía brasileña Brava Energía S.A. El contrato fue suscrito este 23 de abril con un grupo de accionistas relevantes conformado por Jive, Yellowstone y Bloco Somah Printemps Quantum. La operación inicial contempla la adquisición de 120.813.490 acciones, equivalentes a aproximadamente el 26% del capital social de Brava. No obstante, el objetivo final de la petrolera estatal colombiana es asumir el control operativo de la firma extranjera, consolidando su portafolio en una de las cuencas energéticas más dinámicas de la región. Puede leer: Frontera Energy y Ecopetrol impulsan regasificadora en Puerto Bahía para asegurar el gas en Colombia

Lanzamiento de OPA y condiciones para el control total

Para lograr una participación controlante del 51%, Ecopetrol, o una de las filiales o subsidiarias del Grupo, lanzará una Oferta Pública Voluntaria de Adquisición (OPA) en la bolsa B3 de Brasil. El precio propuesto por acción es de R$23,00 (reales brasileños), lo que representa una prima del 27,8% sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de los últimos 90 días. El cierre definitivo de la transacción está sujeto a hitos regulatorios y financieros, entre los que destacan la autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE), la obtención de consentimientos en instrumentos de financiamiento y acuerdos comerciales de Brava y el éxito de la OPA para garantizar la mayoría accionaria. Entérese: Gobierno alista adjudicación de 8 proyectos a TGI para cubrir déficit de gas natural Para financiar esta operación, el Grupo Ecopetrol utilizará un crédito puente, asegurando los recursos necesarios mientras se cumplen las condiciones precedentes.

Impacto en las metas de la Estrategia 2040 de Ecopetrol

Esta adquisición no solo diversifica geográficamente al Grupo Ecopetrol, sino que aporta beneficios operativos inmediatos. Según las proyecciones, la integración permitiría: Incorporar reservas 1P: aproximadamente 459 MMboe (millones de barriles equivalentes de petróleo) a prorrata de su participación. Vea aquí: El ocaso de los campos de gas en Colombia: envejecimiento de Cusiana, Clarinete y Cupiagua golpea la oferta local Aumento de producción: sumar de forma inmediata una producción promedio de 81.000 barriles equivalentes por día (kboed) Fortalecimiento financiero: impacto positivo en el ROACE (rentabilidad sobre el capital empleado) y en el EBITDA consolidado del Grupo. Con este paso, Ecopetrol refuerza su Estrategia 2040, enfocada en la sostenibilidad del flujo de caja y la expansión en geografías donde ya tiene experiencia operativa, consolidando su rol como jugador líder en el sector energético de las Américas. Vea aquí: S&P rebaja calificación a Ecopetrol tras el desplome de la nota de Colombia, ¿efecto dominó?

¿Qué es Brava Energía?