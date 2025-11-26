Video | Greta Thunberg es multada en Italia tras protesta que tiñó de verde el Gran Canal de Venecia

Extinction Rebellion explicó que sus activistas liberaron un tinte ambientalmente inofensivo en canales, ríos, lagos y fuentes para resaltar “los efectos masivos del colapso climático” .

La protesta que tuvo lugar el sábado ocurrió en el momento en que los países del mundo participaban en la COP30 en Brasil. Greta Thunberg, presente en la protesta en Venecia, recibió una multa de 150 euros y una restricción de 48 horas para ingresar a la ciudad.

Los canales y ríos de diez ciudades italianas fueron teñidos de verde en una acción simultánea del movimiento activista Extinction Rebellion para denunciar lo que consideran “políticas ecocidas” del gobierno italiano.

Las intervenciones ocurrieron en puntos emblemáticos de Turín, Bolonia, Milán, Parma, Taranto, Venecia, Trieste, Palermo, Padua y Génova, marcando una acción coordinada de norte a sur del país.

En Venecia, uno de los centros históricos más frágiles frente al aumento del nivel del mar, las aguas del Gran Canal se tornaron de un verde intenso durante la movilización llamada “detengan el ecocidio”.

Según mostraron las imágenes, Thunberg estaba en un bote junto a un grupo de manifestantes que comenzaron a verter el líquido. Además, estaban vestidos completamente de rojo con velos sobre el rostro y también caminaron lentamente entre curiosos grupos de turistas. La prensa local confirmó que la activista sueca, junto con otras 35 personas, fue sancionada.

La acción se replicó en varios cuerpos de agua del país. En Turín, la intervención se realizó en el río Po, el más largo de Italia y clave para la agricultura del norte; en Bolonia, el tinte fue vertido en el río Reno, una arteria hídrica que atraviesa regiones industriales; en Taranto, puerto del sur conocido por su historial de contaminación, se tiñó el río Tara. También se reportaron intervenciones en fuentes históricas de Padua y Génova.

El movimiento Extinction Rebellion, originario de Reino Unido, enmarcó la protesta en el contexto de la COP30, celebrada en Brasil, señalando la incapacidad de los países para acordar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

Según el movimiento, desde Italia las políticas oficiales han obstaculizado compromisos climáticos.

