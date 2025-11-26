Procuraduría pide tumbar la Senit 5: denuncia que la JEP se extralimitó en sus funciones, ¿qué es?

A través de un documento en el que afirma que “la JEP se ha extralimitado en sus funciones”, el procurador Gregorio Eljach le pidió a la Corte Constitucional tumbar la sentencia Interpretativa número 5 del tribunal de paz, conocida como Senit-5.
Las sentencias interpretativas, conocidas como Senit, son fallos de la Sección de Apelación de la JEP que precisan y unifican los criterios para aplicar las normas de la justicia transicional. Tienen como objetivo garantizar la coherencia en la interpretación jurídica y ofrecer mayor seguridad dentro del sistema.
En un informe de 36 páginas al que tuvo acceso EL TIEMPO, Eljach sostuvo que, con la Senit 5, la Jurisdicción Especial para la Paz habría excedido sus funciones y los límites establecidos para el ejercicio de su autonomía judicial.
Sin embargo, no es la primera vez que se demanda la sentencia interpretativa. En enero de este año, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo y el exnegociador Humberto de la Calle lo habían hecho.
Ambos, en su momento, le advirtieron a la Corte que la Senit 5 introduciría un modelo investigativo caso a caso que ampliaría la labor de la JEP más allá de lo previsto, generando riesgos de impunidad para un tribunal transicional cuya vigencia está limitada, como máximo, hasta 2038.
También señalaron que dicha sentencia violaría distintos artículos de la Constitución Política de Colombia y lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos.