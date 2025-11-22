Petro se opuso al acuerdo final de la COP30 en Brasil que omitió la salida de las energías fósiles

El presidente Gustavo Petro se opuso al acuerdo de la COP30 que omite una hoja de ruta para el abandono de las energías fósiles, aprobado en Belém, Brasil. Colombia es uno de los más de 80 países que solicitaban una alusión directa a este tipo de combustibles, pero no lograron imponerse a la resistencia de países productores de petróleo y emergentes. El texto solo propone acelerar la acción climática de forma “voluntaria”. “No acepto que en la declaración de la COP 30 no se diga con claridad, como dice la ciencia, que la causa de la crisis climática son los combustibles fósiles que usa el capital”, dijo el mandatario en X. “Si no se dice eso, todo lo demás es hipocresía”. Además, anunció que “Colombia se opone a una declaración de la COP 30 que no diga la verdad científica al mundo”. Lea también: Evacúan la COP30 en Belém, Brasil, por monumental incendio en el Pabellón de los Países El frente de países emergentes y petroleros ganó la partida con el acuerdo de mínimos ante la emergencia climática que no menciona explícitamente el abandono de las energías fósiles. Tras dos semanas de negociaciones, la primera COP de la ONU en la Amazonía logró poner de acuerdo a casi 200 países en un momento en que el multilateralismo flaquea, pero a costa de rebajar las ambiciones.

El texto final aboga por acelerar la acción climática de manera “voluntaria” y a triplicar la financiación para la adaptación climática de países en desarrollo. La UE admitió su decepción: “Nos hubiese gustado que hubiera mucho más, más ambición”, dijo antes de la aprobación del texto el comisario europeo para el Clima, Wopke Hoekstra. El descontento de Colombia, Uruguay y otros países provocó momentáneamente la interrupción de la sesión de clausura el sábado en Belém.

El representante ruso en la plenaria acusó en español a las naciones latinoamericanas de “portarse como niños” que quieren “todos los caramelos”, lo que provocó a su vez las quejas de otros países de la región. Rusia, China e India, miembros de los BRICS junto a Brasil, solo tuvieron palabras para enaltecer el trabajo de la presidencia brasileña que recogió sus posturas. Es un “éxito en una situación difícil”, declaró el jefe negociador chino, Li Gao, a la AFP. “Un resultado significativo”, dijo India, en nombre de sus aliados. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva estimó que el multilateralismo “ganó” desde la cumbre del G20 en Johannesburgo. El Brasil del mandatario izquierdista quiso demostrar en la COP30 que el multilateralismo no está muerto, a pesar de la ausencia de los Estados Unidos de Donald Trump.