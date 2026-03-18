Trump tilda de “débil” a Joe Kent tras su renuncia y respalda guerra contra Irán

La renuncia de Joe Kent este martes se produjo en medio del gobierno de Donald Trump y en el contexto de la guerra contra Irán, abriendo un nuevo episodio de tensiones dentro de los servicios de inteligencia estadounidenses.
Joe Kent, quien encabezaba el Centro Nacional contra el Terrorismo, organismo adscrito a la Dirección de Inteligencia Nacional y creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, presentó su renuncia con efecto inmediato tras semanas de reflexión. En su carta al presidente dejó clara su postura. “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.
El ahora exfuncionario se convirtió en el miembro de más alto rango en abandonar la administración desde el inicio del conflicto, en una decisión que amplifica las divisiones dentro del propio gobierno. En su mensaje también reivindicó las banderas con las que Trump llegó al poder. “Apoyo los valores y las políticas exteriores con las que usted hizo campaña en 2016, 2020 y 2024 (...) usted comprendía que las guerras en Medio Oriente eran una trampa que costó la vida a miles de estadounidenses y agotó la riqueza y prosperidad de nuestra nación”.