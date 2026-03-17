Joe Kent, jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE. UU., renunció con dura carta a Trump: “No puedo apoyar la guerra en Irán”

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joseph Kent, dimitió este martes en protesta por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Lo hizo a través de una carta publicada en sus redes sociales. “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y es claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, detalló el funcionario.

“Apoyo los valores y las políticas exteriores con las que usted hizo campaña en 2016, 2020 y 2024, y que implementó en su primer mandato. Hasta junio de 2025, usted comprendía que las guerras en Medio Oriente eran una trampa que le costó a Estados Unidos las valiosas vidas de nuestros compatriotas y agotó la riqueza y prosperidad de nuestra nación”, agregó Kent.

El jefe de esta entidad le pidió al mandatario Trump reflexionar sobre las decisiones que está tomando sobre Irán. “Usted puede cambiar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o permitir que sigamos cayendo hacia el declive y el caos”, recalcó.