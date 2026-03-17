Trump aplaza viaje a China por guerra con Irán y lo reprograma para dentro de seis semanas

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que esperaba viajar a China en algo más de un mes, después de haber aplazado su visita debido a su guerra con Irán.

“Tenemos una relación de trabajo muy buena con China, así que iremos dentro de unas cinco o seis semanas”, dijo Trump a los periodistas.

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Trump declaró el domingo al Financial Times que podía posponer su viaje si China no ayudaba a desbloquear el estrecho de Ormuz.

El lunes dijo que pidió a Pekín un aplazamiento “de un mes, más o menos”, pero alegando esta vez que debía permanecer en Estados Unidos a causa de la guerra en curso en Oriente Medio.