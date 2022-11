No solo fue Manizales, Haití y Malaui también han entablado relaciones con Liberland Manizales no es el único territorio que ha firmado convenios con un país que no figura en el mapa. Haití y Malaui han sido Estados que han adelantado pretensiones de trabajar con Liberland en distintos temas.

El minsitro de agricultura de Malaui firmó acuerdo de entendimiento con Liberland. FOTO CORTESÍA