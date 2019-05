Hambre, política contra el enemigo

El régimen de Kim Jong-un no tiene salvavidas. Sus prácticas nucleares, adquisiciones de armas y pruebas con arsenal de corto y mediano alcance lo tienen bajo la lupa de occidente. Desde la cumbre de febrero entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Washington dejó claro que mientras Pyongyang no deje a un lado estas prácticas, no retirará las sanciones económicas a las importaciones de petróleo y derivados que tiene en su contra.

Entonces, aislada de gran parte de las dinámicas del comercio mundial, la nación se queda sin una fuente de ingresos que la obliga a depender de sí misma para abastecerse de alimentos, una tarea que este año se hizo mucho más difícil ante una de las peores olas de calor de la historia reciente que secó sus cultivos.

“Las sanciones económicas a Pyongyang se deben al tema de las armas nucleares. Estas son un arma poderosa, pero devastadora con el ciudadano común”, comenta el jefe del programa de Negocios Internacionales de la U. de Medellín, Luis Felipe Jaramillo.

La agencia de noticias de ese país, Kcna, confirmó su situación ante el mundo: desde 1982 no se presentaba un periodo seco tan extremo. Según datos difundidos en este portal del régimen, entre enero y mayo solo cayeron 54,4 milímetros de agua y nieve, un recurso insuficiente para irrigar los 120 kilómetros cuadrados de extensión del país.