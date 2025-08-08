El Gobierno está en conversaciones con el Clan del Golfo por fuera de Colombia

“Hemos iniciado conversaciones, por fuera de Colombia, con el autodenominado Ejército Gaitanista. He iniciado varias, yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo, pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro Gobierno”.

Con este mensaje, proferido en un evento público en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro confirmó que no se han roto los acercamientos con el cartel narcotraficante Clan del Golfo.

Los acercamientos entre Petro y la organización narcotraficante comenzaron en 2022, durante la campaña presidencial, cuando delegados del hoy jefe de Estado visitaron varias cárceles para exponer su proyecto de “paz total”.