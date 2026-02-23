Más de 200 presos políticos en Venezuela siguen en huelga de hambre tras quedar fuera de la amnistía

Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido el gendarme argentino acusado de “terrorismo”, Nahuel Gallo, en protesta contra las exclusiones que contiene la recién aprobada ley de amnistía y anunciada en principio por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
“¡Libertad!”, “¡que salgamos todos!”, “Rodeo I en huelga” de hambre, gritó un grupo de presos políticos, constató un periodista de la AFP. Respondían a familiares, que suben cada noche hasta una pequeña montaña desde donde se ve el pabellón y gritan mensajes de aliento.
La huelga de hambre comenzó el viernes de noche en la cárcel del Rodeo, en las afueras de Caracas, mientras otros presos recibían su libertad y una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entró el domingo para examinar a los reclusos. También logró acceso a otros penales como el temido Helicoide.