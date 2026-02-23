x

¿Qué hacer si no reconoce movimientos tras fallas de la app de Bancolombia? Esto dice el banco

Tras fallas tecnológicas, Bancolombia explicó cómo identificar movimientos con tarjeta débito y qué hacer si no reconoces transacciones en tu cuenta.

    Bancolombia reiteró que seguirá informando oportunamente sobre la evolución de la situación y el restablecimiento total de los servicios, mientras avanza en la solución definitiva. FOTO: Bancolombia.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Este lunes 23 de febrero, al mediodía, Bancolombia informó que, luego del mantenimiento programado en la madrugada del domingo 22 de febrero, se detectaron fallas en algunos componentes de IBM que soportan su operación.

Desde entonces, equipos técnicos de ambas compañías trabajan de forma conjunta para restablecer completamente los servicios afectados.

La entidad reconoció que la contingencia ha generado molestias y frustración entre los usuarios y aclaró que aún no está en condiciones de confirmar la normalización total de sus canales.

Puede leer: Fallas de la app Mi Bancolombia completan más de 24 horas; esta es la explicación del banco

Según explicó la Vicepresidencia de Reputación y Comunicaciones, la seguridad de la información y de los recursos de los clientes se ha mantenido protegida en todo momento.

La falla se presenta debido a un componente que no entró en funcionamiento de forma adecuada”.

Qué significan los movimientos “Cuenta Ahorro Nacional”, “Cuenta Ahorro Internacional” o “Retiro ATM” en Bancolombia

En medio de la contingencia, el banco hizo una precisión clave para quienes revisan sus extractos y movimientos en la app.

Si en su cuenta aparece un registro como “Cuenta Ahorro Nacional”, “Cuenta Ahorro Internacional” o “Retiro ATM”, se trata de compras o retiros en cajeros realizados con tu tarjeta débito, ya sea física o virtual.

Es decir, no son débitos extraños generados por la falla tecnológica, sino transacciones hechas con el plástico o su versión digital.

Ahora bien, si no reconoce alguno de esos movimientos, la recomendación es inmediata es comunicarse con la Sucursal Telefónica al (604) 510 9000 para reportarlo y activar los protocolos de verificación.

Puede leer: Atención: Bancolombia confirma fallas en sus servicios, ¿qué operaciones sí están disponibles?

Actualización del estado de los servicios del banco.
Actualización del estado de los servicios del banco.

Canales disponibles en Mi Bancolombia mientras se supera la falla

Mientras se soluciona el problema técnico, la entidad mantiene habilitadas varias opciones para que los usuarios puedan hacer sus operaciones principales.

Desde la App Mi Bancolombia se pueden:

– Transferir a cuentas Bancolombia, estén inscritas o no inscritas.

– Hacer transferencias a cuentas inscritas hasta por $30.000.000 y a no inscritas hasta por $3.000.000.

– Consultar cuentas, saldos y movimientos.

Además de la app, el banco recordó que siguen funcionando otros canales:

– Pagar en comercios con tarjetas débito y crédito.

– Sacar dinero en cajeros automáticos y corresponsales bancarios.

– Usar sucursales físicas para consignaciones, retiros y pago de cheques.

En oficinas también están habilitados los retiros de cuentas de ahorro y corriente, el pago de cheques por ventanilla y de cheques de gerencia, consignaciones en efectivo y cheque, así como el pago de intereses y cancelaciones de CDT.

Además: Nequi anuncia suspensiones parciales algunos días de febrero por mantenimientos, ¿qué se sabe?

