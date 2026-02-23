¿Qué hacer si no reconoce movimientos tras fallas de la app de Bancolombia? Esto dice el banco

Este lunes 23 de febrero, al mediodía, Bancolombia informó que, luego del mantenimiento programado en la madrugada del domingo 22 de febrero, se detectaron fallas en algunos componentes de IBM que soportan su operación.

Desde entonces, equipos técnicos de ambas compañías trabajan de forma conjunta para restablecer completamente los servicios afectados.

La entidad reconoció que la contingencia ha generado molestias y frustración entre los usuarios y aclaró que aún no está en condiciones de confirmar la normalización total de sus canales.

Según explicó la Vicepresidencia de Reputación y Comunicaciones, la seguridad de la información y de los recursos de los clientes se ha mantenido protegida en todo momento.

“La falla se presenta debido a un componente que no entró en funcionamiento de forma adecuada”.