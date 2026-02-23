Jhonny Rivera y Jenny López se casaron en Pereira: así fue la romántica boda

El cantante de música popular Jhonny Rivera y la intérprete Jenny López se dieron el “sí, acepto” este domingo 22 de febrero en Arabia, corregimiento de Pereira, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y cientos de seguidores que quisieron acompañarlos en uno de los días más importantes de su vida. Conozca: EN IMÁGENES: ¡Qué romántico! Jhonny Rivera le pidió matrimonio a su novia en pleno concierto La boda se celebró en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en zona rural del municipio. El primero en llegar fue Rivera, quien apareció a bordo de un tradicional jeep, fiel a las costumbres cafeteras de la región. Minutos después arribó López en un carro antiguo conducido por su padre, Carlos, quien también la acompañó hasta el altar.

La iglesia fue decorada con flores blancas que combinaron con el vestido y el velo de la novia. El artista, reconocido por éxitos como El intenso, la esperaba en el altar vestido con un elegante traje claro y acompañado de su madre, María Valencia. Afuera, los fanáticos se aglomeraron desde temprano para presenciar la llegada de la pareja y no dejaron de aplaudirlos ni de lanzarles mensajes de felicitación. Lea aquí: ¿Los ignoraron? Pipe Bueno y Jhonny Rivera cantaron en TransMilenio y los pasajeros no les pusieron cuidado Aunque los novios habían anticipado que querían una ceremonia íntima y familiar, el cariño del público amplió la lista de asistentes. En entrevistas previas, Rivera había contado que la idea era permitir el ingreso de todas las personas que quisieran acompañarlos en la ceremonia religiosa, y luego trasladarse en caravana hasta el lugar de la recepción. En total, cerca de 350 invitados asistieron al evento, entre ellos el hijo del cantante, Andy, y varios colegas del género popular. Tras la ceremonia religiosa, los recién casados ofrecieron una fiesta privada en zona rural, donde compartieron con su círculo más cercano.

¿Qué cantantes estuvieron en la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Entre los invitados destacados estuvieron Francy, conocida como “La voz popular de América”, y Jhon Álex Castaño, quienes celebraron junto a la pareja. La música de la noche estuvo a cargo de la Orquesta Las Estrellas y del DJ Alex Sensation, que animaron la recepción con un repertorio variado. La historia de amor entre Rivera y López se consolidó tras tres años de noviazgo. El compromiso se hizo público durante el primer show del cantante en el Movistar Arena en 2025, donde, frente a miles de asistentes, la artista aceptó la propuesta de matrimonio.

Los habitantes del corregimiento de Arabia también salieron a las calles para saludar al artista, quien nació en esta tierra y ha mantenido un fuerte vínculo con la comunidad. El matrimonio no solo fue un evento familiar, sino también un acontecimiento para los vecinos que siguieron de cerca cada detalle.

¿Cómo será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López