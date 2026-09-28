El huracán Polo llegará este lunes a la costa mexicana con amenaza de fuertes daños

El huracán Polo se dispone a tocar tierra este lunes en la costa mexicana del Pacífico, donde las autoridades anticipan lluvias torrenciales, fuerte oleaje y daños severos.
Se prevé que Polo llegue a la costa -en principio como huracán de categoría 3- hacia las 16:h00 locales (23:00 GMT). Algunos vecinos de Puerto San Carlos, localidad de unos 6.000 habitantes que vive principalmente del turismo, decidieron evacuar a la ciudad más próxima, comprobaron periodistas de la AFP en el lugar.
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Un puñado de casas y comercios protegieron puertas y ventanas con tablones y bolsas de arena: “La fuerza del viento empuja las ventanas hacia dentro, los vidrios también pueden tronar”, explicó Juan Manuel Sarabia, de 53 años: “Hay que protegernos por la familia, la propiedad”, añadió.